Cinco cipoleños detenidos por la entradera al empresario

En medio de los reclamos por mayor seguridad en la ciudad, críticas hacia la ministra Betiana Minor y la organización de una marcha para mañana, se conoció que la Policía de Río Negro logró detener a cinco personas que serían los autores de la violenta entradera a un empresario de Regina. Se conoció que se movilizaban en un Volkswagen Gol y que todos son oriundos de Cipolletti.

Dentro de la casa del barrio Belgrano de Regina, había cinco personas, que primero sorprendieron a la mujer del empresario, y luego lo esperaron a él. Armados, lo metieron a la fuerza a la vivienda. A todos los maniataron y los encerraron en una habitación, mientras se apoderaron de dinero en efectivo, joyas y se escaparon en el vehículo del hombre.

El accionar de los delincuentes quedó registrado en una cámara de seguridad ubicada frente a la vivienda del empresario

Tras el alerta por la entradera al dueño de un importante aserradero de la ciudad, desde la Comisaría 5° se montó un operativo cerrojo con la colaboración de patrullas de otras ciudades. Y precisamente fueron los uniformados de Mainqué quienes lograron ver la camioneta Volkswagen Amarok V6 del empresario, en la que huyeron los delincuentes, y la persiguieron decenas de kilómetros por la ruta Nacional 22.

Los delincuentes salieron de la autovía y se metieron en un camino rural y tras un par de kilómetros, dejaron la camioneta abandonada. Aunque los policías buscaron en las inmediaciones, no pudieron encontrar a los ladrones porque escaparon por las plantaciones de una chacra.

En el VW Gol rojo circulaban cinco delincuentes cipoleños.

Sin embargo se conoció que pocas horas después, en inmediaciones de la zona donde fue encontrada la camioneta, en el límite entre Cervantes y Mainqué, la Policía logró dar con cinco personas que se movilizaban en un auto rojo, sin poder justificar con certeza que hacían en el lugar.

Trascendió que casi todos ellos tienen antecedentes de robo y son conocidos por la Policía cipoleña, que rápidamente le brindó información a sus pares de Regina. Al no poder justificar su presencia en la zona de chacras, el fiscal solicitó su detención y mientras tratan de avanzar rápidamente en la investigación para determinar si tuvieron que ver en la entradera. Una de las pruebas que la fiscalía ya tiene en su poder son las grabaciones de las cámaras del 911 de Regina, donde se puede ver el mismo Volkswagen Gol rojo en varias calles de la ciudad cerca de las 21, cuando sucedió el hecho.

Los investigadores creen que los delincuentes llegaron en el Gol a Regina y luego fue el vehículo de apoyo para que pudieran escapar de la persecución policial.

El intendente Marcelo Orazi envió notas a la ministra Betiana Minor y a la gobernadora Arabela Carreras para que se hagan cargo de la situación de inseguridad.

Esta entradera de anoche, fue el punto de explosión para la comunidad, que desde hace meses reclama por mayor seguridad. Hace unos meses, la propia ministra Minor y el Jefe de Policía Osvaldo Tellería fueron increpados por los vecinos en una reunión en la Cámara de Productores local. En ese momento las explicaciones y promesas no conformaron a los presentes. Ahora, hasta el propio intendente se involucró y le solicitó por nota a la gobernadora Arabela Carreras y a la ministra que se hagan cargo de la situación.

En el mismo sentido se expidió el Deliberante local, aunque con un tono muchísimo menos complacente. El concejal peronista Hugo Cerda apuntó contra la ministra e instó a la gobernadora porque es la "que posee la autoridad para remover a los funcionarios que no cumplen adecuadamente su rol y disponer nuevos funcionarios con capacidad para no esperar al cambio de gestión".

La marcha por seguridad será mañana a las 12 en las puertas de la Comisaría 5° y de allí tienen previsto caminar hasta la Ciudad Judicial para exigirle a los jueces y fiscales que avancen en la investigación de los robos.