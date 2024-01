Atención turistas: hubo dos choques con animales sueltos en la Ruta 237

Este sábado por la mañana se registraron dos choques de turistas contra un caballo en la Ruta Nacional 237 a la altura de El Chocón. El primero lo protagonizó una camioneta que embistió a un caballo suelto y, pocos minutos después, otros turistas que venían en un automóvil no vieron al equino tirado en la cinta asfáltica y lo impactaron. Afortunadamente solo sufrieron daños materiales en sus rodados.

La seguidilla de choques comenzó cerca de las 6, a la salida de El Chocón con dirección a Picún Leufú, en un sector que no tiene buena visibilidad pero que forma parte del territorio municipal. No obstante, la zona cuenta con carteles que señalan que hay que bajar la velocidad y no sobrepasar vehículos.

El primer choque lo protagonizó una camioneta Ford Ranger que impactó de lleno contra un caballo suelto, registrando solo daños materiales en el paragolpe delantero, guardabarro y parabrisa. En la misma viajaban cuatro turistas que viajaban a Chile.

Pocos minutos después, un automóvil Chevrolet Corsa con dos ocupantes que viajaban desde Plottier a Villa Traful, cuyo conductor no logró interpretar correctamente las señas de luces que le hicieron las personas desde la banquina e impactaron al caballo "que estaba en la cinta asfáltica", relató el comisario José Danielo Cerda. Afortunadamente, en ambos choques solo se lamentaron daños materiales y ninguna persona sufrió heridas.

Fuente: (Policía de Neuquén)

El comisario Cerda agregó que los damnificados "fueron asistidos en el lugar por personal médico del hospital de Villa El Chocón" y que ninguno presentaba lesiones. Asimismo, explicó que trabajaron con personal de Bomberos para retirar al equino del asfalto y limpiar la calzada.

Por último, recomendó fuertemente bajar la velocidad en ese sector y recordó que el lugar está demarcado para que no se pueda sobrepasar vehículos, y señaló que el área de mayor riesgo es de alrededor de cinco kilómetros.