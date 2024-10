Susto en la Ruta Nacional 237 en Neuquén: un auto despistó y volcó

Un despiste en la Ruta Nacional 237 provocó un fuerte vuelco de un automóvil en el que viajaban dos hombres oriundos de Cipolletti.

Según informó la policía de Neuquén, el hecho sucedió minutos después de las 5 de la mañana en el kilómetro 1437, en cercanías de Piedra del Águila. En el automóvil Peugeot 207 de color gris viajaban dos hombres mayores de edad, y su conductor manifestó que perdió el control en una zona de curvas y terminó volcando fuera de la cinta asfáltica.

Así quedó el 207 tras el fuerte vuelco en la Ruta Nacional 237. Foto: (Gentileza)

Cuando el personal llegó al lugar del siniestro, se toparon con el automóvil ruedas para arriba en la banquina y a los dos ocupantes del vehículo, quienes habían logrado salir del interior sin lesiones de consideración.

Respecto de la dinámica del accidente, aún no quedó del todo clara y es materia de investigación para la policía de Neuquén. Si bien el vuelco sucedió en una zona de curvas, personal policial confirmó que la calzada de la RN237 estaba en buen estado, al menos en ese sector. Además, destacaron que no hubo factores climatológicos que pudiesen haber empeorado las maniobras, ya que no llovió ni nevó en el lugar del choque, a unos 10 kilómetros de Piedra del Águila.