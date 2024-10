Confuso incidente en la Comisaría 12 de Valentina Norte Rural

Se vivió un confuso episodio en la Comisaría 12 de Valentina Norte. Cerca de las 18.30 del miércoles 2, el celador que cuidaba a los internos observó humo en el sector interno de la alcaidía. Inmediatamente, procedió a pedir ayuda.

Con la colaboración del personal de Guardia se pudo sofocar el fuego en poco tiempo, tomando las correspondientes precauciones. Afortunadamente, no pasó a mayores. No hubo personal ni internos afectados, solo las paredes y el techo. Se inició la causa penal, aún se encuentra en etapas de averiguaciones.

El comisario Pablo Encina declaró a Mejor Informado que no se pudo saber qué condición ni que interno provocó el hecho. Solamente se supo que el material que originó el fuego "fue una goma espuma", lo que haría suponer que se trataba de un colchón. Al finalizar el sofocamiento del fuego, no se observó en los reclusos actitud de querer complicar la situación, por eso Encina aclaró que no lo califica como motín.

Es el primer episodio en el año que ocurre en la Comisaría 12. Actualmente, la comisaría cuenta con 16 detenidos. La mayoría son por haber cometido delitos como homicidio, femicidio o sus tentativas.