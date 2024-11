Chocó y mato, después se escapó y culpó a su amigo: ahora lo condenaron

Este miércoles, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén condenó a Lautaro Guajardo por atropellar y causar la muerte de Matías García en la madrugada del 8 de octubre de 2023. La fiscalía demostró que la víctima caminaba por la banquina de la ex Ruta 22, acompañado de dos amigos, cuando fue atropellado por un auto que circulaba a una velocidad de 129 kilómetros por hora.

Según comunicaron, por pedido de la fiscal del caso Lucrecia Sola y de la asistente letrada Guadalupe Inaudi, Lautaro Guajardo fue declarado responsable del siniestro vial. El veredicto de los jueces Cristian Piana, Marco Lupica Cristo y Raúl Aufranc fue unánime y se conoció durante una audiencia realizada hoy en la Ciudad Judicial.

Entre los lineamientos de la condena, el tribunal mencionó que valoraron la conducta que tuvo después del hecho y el hallazgo del teléfono que había ocultado. Explicaron que esa conducta fue deliberada y agregaron que, además, borró los datos del GPS del teléfono, “lo que eliminó la posibilidad para las partes acusadoras de reconstruir lo que pasó”.

El siniestro vial ocurrió durante la madrugada del domingo 8 de octubre de 2023.

Asimismo precisaron que la primera declaración de Guajardo hizo en la comisaría, “adquirió un valor y una consistencia con el resto de las evidencias.”

También, durante la audiencia los jueces destacaron que las grabaciones de las cámaras de seguridad no respaldan la afirmación de la defensa de que Guajardo no estaba al volante en el momento del incidente. "La argumentación de la defensa en este punto no despeja la duda razonable", concluyeron.

Finalmente, como lo requirieron las partes acusadoras, la declaración de responsabilidad fue por el delito de homicidio culposo y lesiones leves-dos hechos- agravado por haberse dado a la fuga y no haber intentado socorrer a la víctima; con un nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre; y por conducir en exceso de velocidad, más de 30 kilómetros por encima de la velocidad máxima permitida en el lugar del hecho, en carácter de autor.

La teoría del caso que acreditó la fiscalía es el hecho que ocurrió en octubre de 2023 en la intersección de la ex Ruta Nacional 22, en inmediaciones al acceso a Piscicultura de la ciudad de Plottier. Cuando Lautaro Guajardo, en compañía de un amigo, regresaban de un boliche y se dirigían en un auto Fiat palio, en dirección a Neuquén.

El vehículo era conducido por Guajardo, quien circulaba a una velocidad mínima de 129 km/h en una zona con límite de 60 km/h.

En un determinado momento, Guajardo invadió la banquina y atropelló a García, quien murió de forma inmediata, y rozó a otros dos amigos.

“Inmediatamente luego de producido el impacto, se dio a la fuga por la misma arteria por la que venía circulando, sin haber frenado en ningún momento, ni haber prestado ningún tipo de auxilio a la víctima”. Horas más tarde se pudo extraer las muestras para realizar el análisis de alcoholemia, que arrojaron la presencia de un mínimo de 1,31 gr/L de alcohol en sangre.