Crimen de Sofía Delgado: "Es aberrante encontrar así a mi hija, quiero perpetua para todos”, dijo la madre

“Es sorpresivo y aberrante encontrar así a mi hija. Quiero perpetua para todos”, expresó Claudina, madre de Sofía Delgado, la joven de 20 años que fue asesinada en Santa Fe. Su cuerpo fue hallado el viernes por la madrugada en un baldío de la localidad de Ricardone.

“Estaba tirada en la basura como a un perro. Ni a un perro se le hace eso. Es lo que me tocó vivir. Pido que no sólo me apoye la Justicia. Quiero perpetua para todos. Todos los que tuvieron que ver”, dijo en diálogo con C5N.

Además denunció un pacto de silencio entre los vecinos de la localidad por un presunto miedo a tener represalias. La madre, deslizó que incluso pudo haber complicidad por parte de autoridades policiales y políticas del lugar. “Esto es un pueblo chico, nos conocemos todos y el barrio entero sabía. Pero están todos callados”, denunció.

Sofía tenía 20 años y era buscada en San Lorenzo.

“En el mismo lugar que encontraron a mi hija, encontraron a otra chica hace cuatro meses. El intendente de Ricardone brilla por su ausencia. Por lo bajo, todo el mundo sabe, pero nadie dio la cara. La inseguridad que siente la gente, por no llamarlo miedo, es grande. No tengo prueba para demostrar que (las autoridades) tienen que ver. Es lo que pienso. Alguien apoya. Si la matan en Puerto General San Martín, la tienen en Ricardone, atraviesan la ciudad con el cuerpo, lo tiran en un descampado donde hace cuatro meses tiraron a otra chica, ¿entonces?. ¿El intendente no hace nada? Pienso yo como persona, no sólo como mamá”, continuó.



Hay cinco detenidos en el marco de la investigación

El hallazgo se produjo gracias a datos aportados por uno de los cinco sospechosos de la desaparición. El jefe de la Policía de Investigaciones, Natalio Merciani, comunicó en Infobae que, uno de los detenidos se quebró durante el interrogatorio y brindó detalles sobre la zona en la que habían abandonado el cuerpo de Sofía.

A simple vista, se presume que la muerte fue producida por asfixia mecánica, aunque resta esperar el informe de la autopsia para confirmarlo.

Por el momento hay cinco detenidos que fueron identificados como conocidos de la víctima. Se espera que sean imputados en los próximos días, ya que para la justicia “cada uno de ellos tuvo un rol específico”.