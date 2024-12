Piden cuidar al doble femicida de Cipolletti para que no se autolesione

Este miércoles se llevó a cabo el juicio abreviado por acuerdo parcial por el doble femicidio de Cipolletti, en el cual Horacio Manuel Fernando Espinoza de 38 años fue declarado culpable. Su abogado, Marcelo Caraballo, le pidió al Tribunal extremar los cuidados para resguardar la integridad del asesinado vinculado a que podría intentar autolesionarse.

“Luego de la formulación de cargos se le hizo una pericia psicológica para conocer si tiene discernimiento, voluntad y saber si todo lo que ha declarado es libre de todo tipo de presión. El psiquiatra forense que lo evaluó dijo que Espinoza tiene capacidad procesal para entender los cargos legales en su contra y para participar en su defensa, que su juicio crítico está conservado, comprende la realidad, y puede dirigir sus acciones”, indicó Caraballo.

Agregó que en el informe el psicólogo destacó que no presenta ideas delirantes, obsesivas, ni alteraciones en el pensamiento, lo que indica coherencia y lógica en sus conclusiones.

“Desde el punto de vista forense se concluye que está psíquicamente sano, no presenta ningún trastorno morboso ni insuficiencia ni alteración de la consciencia que altere su capacidad para comprender la criminalidad de sus actos”, destacó el defensor.

El representante del Ministerio Público de la Defensa pidió cuidar la integridad del condenado para evitar autolesiones o que intente quitarse la vida.

El Tribunal declaró culpable a Espinoza

“Voy a solicitar que se extremen los recaudos con el fin de que no se autoagreda, ya que el médico me dijo que, no está en el informe, pero podría llegar a autoagredirse. Por esto pido que se extremen las medidas de seguridad”, alertó en su alegato.

Dijo que pocas veces en su carrera personal vió a una persona imputada tan firme en su convicción de terminar el proceso judicial lo antes posible admitiendo todos los cargos por los que se lo acusa.

“La tutela judicial efectiva exige la adecuación a las circunstancias humanas que rodea el caso. Este tribunal comprende la magnitud de lo que es este drama. Les pido que valoren el contexto, la plena consciencia y la determinación de Espinoza. Básicamente se está condenando a morirse en la cárcel”, detalló.

Tras admitir todos los hechos relatados en la acusación, el asesino de Lidia Tapia y su hija, Stella Maris Natalini, fue declarado autor penalmente responsable de homicidio agravado criminis causa, con alevosía y femicidio, todo en concurso real. La única pena que le cabe es la de prisión perpetua.

">http://