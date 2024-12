En un juicio exprés, fue condenado el femicida de Cipolletti

Se realizó este miércoles, la audiencia de juicio abreviado a Horacio Manuel Espinoza, el hombre acusado de matar a puñaladas a Lidia Tapia y su hija, Stella Maris Natalini en las 432 viviendas de Cipolletti. El sujeto fue imputado por homicidio criminis causa con agravante de alevosía y femicidio y permanece en prisión preventiva en Contralmirante Cordero.

El tribunal que estuvo compuesto por Alejandra Berenguer, Marcelo Gómez y Guillermo Baquero Lazcano accedió al pedido del defensor oficial Marcelo Carballo para que la prensa se retire mientras declare Espinoza. “La intención es la necesidad de crear una sensación de intimidad para generar un espacio en el que Espinoza pueda contar lo que sucedió”. Explicó que el imputado se sintió intimidado por la cantidad de cámaras de los medios de comunicación, por eso la necesidad del pedido de restricción parcial de la prensa.

Horacio Espinoza declaró: “a las 8 de la mañana salgo de mi departamento, aproximadamente a las 8:30 golpeo la puerta a las vecinas. Me abre Estela, es la menor y comienza a abrir las persianas del departamento. Cuando abrió la segunda ventana es cuando la ataco. Fue un robo porque tenía una deuda, se me fue de las manos, no fui agresivo nunca. Luego en el pasillo apareció la madre y fui contra ella. Una vez que hice todo eso recorrí el departamento buscando dinero. Encontré un poco y me fui del lugar entre 9:15 y 9:30. Me llevo el cuchillo y la campera en una bolsa y salgo por calle Arenales hasta Dante Alighieri y en calle Venezuela dejé la bolsa en un canasto. Entonces volví al barrio. A la tarde, alrededor de las 3.30 fui con la bicicleta a ver si estaba la bolsa, y ahí estaba. Entonces agarré la bolsa y me fui al Balneario El 30 y la tiré”.

El único responsable

Espinoza agregó: “Yo tengo que pagar lo que hice porque es algo malo. Pienso en mi familia que es gente muy buena que no tiene nada que ver. No deben entender porque hice eso. Deben estar mal y no quiero que sufran. El único que tiene que pagar soy yo, soy el único responsable”

Mensaje para las familias

Consultado si quería decirle algo a los familiares de las dos mujeres, Espinoza dijo: “A las familias quiero pedirles disculpas. Eran dos personas muy buenas, que no se merecían lo que les paso. Quiero pedirles mil disculpas”.

Femicidio

El equipo de fiscales detalló que están debidamente probadas las circunstancias de tiempo, que fue pensado y que las huellas de Espinoza están marcadas en el lugar donde sucedió el ataque: el doble femicidio con alevosía es más que abundante en esta causa. Finalmente, a Espinoza se lo acusó de homicidio criminis causa con agravante de alevosía y femicidio.

Tras un cuarto intermedio, el Tribunal resolvió aceptar el acuerdo parcial y declaró a Espinoza culpable de ser el autor penalmente responsable a de homicidio criminis causa con agravante de alevosía y femicidio en concurso real.