Incendio en Villa Pehuenia arrasó con una casa y árboles milenarios

Este miércoles por la noche, los vecinos de Villa Pehuenia se llevaron un gran susto. Un incendio a la altura del Mirador del Ciprés afectó a una casa y a la vegetación milenaria y nativa de la zona. Por su magnitud, las llamas se pudieron ver desde distintos puntos de la ciudad.

Según comentó a Mejor Informado la jefa del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de la localidad, Belén Aravena, recibieron la alerta alrededor de las 00.20 horas y recién lograron apagarlo a las 5:30 de la mañana.

Aunque la causa del fuego no pudo ser determinada, éste se inició en la vivienda de material y rápidamente afectó a la vegetación aledaña.

Con todas las dotaciones disponibles, ocho bomberos y personal de Defensa Civil se dirigieron rápidamente al lugar. "La casa estaba prendida en su totalidad entonces nos dedicamos a enfriar alrededor para que no se propagara; la zona es puro bosque", explicó Aravena.

La vivienda afectada era totalmente de madera y tenía materiales inflamables, por lo que el fuego la consumió totalmente.

"Nos llamó la atención porque el fuego era azul", expresó respecto a las especulaciones de que se tratara de una fuga de gas. Sin embargo, luego descubrieron que el propietario almacenaba cables, lo cual provocaba ese color tan llamativo. "El señor tenía mucho cable acumulado y eso era lo que prendía tanto", agregó.

Los trabajadores que a pesar de ser plena madrugada, lograron controlar el fuego.

Respecto al bosque nativo que lo rodea, Aravena comentó que las llamas alcanzaron a llegar a una parte: "se quemaron los árboles a la redonda". De hecho, este jueves por la mañana, les llegó información de que aparentemente, un ciprés muy grande y antiguo "quedó prendido por dentro".

Las llamas fueron registradas por los vecinos desde distintos puntos de la ciudad.

En el caso del mirador, un lugar muy elegido por los turistas, afortunadamente no fue alcanzado por el fuego. "Lo dividen unas piedras grandes, entonces no alcanzó a llegar", detalló. "No había viviendas cerca, así que no hubo otro tipo de daño", concluyó.