El taxista terminó mal: la mafia lo ejecutó con 29 tiros

Juan Manuel Britos, un taxista de 40 años, fue asesinado. Estaba en la vereda de su casa, al lado de su esposa, y de su hijo de 8 años. La mafia lo había amenazado. Y lo ejecutaron sus sicarios. Ocurrió en Rosario, la ciudad argentina que cuenta ya 21 asesinatos este año.

Los forenses determinaron que el cuerpo de la víctima presentaba al menos 29 orificios de bala -tanto de entrada como de salida-, en el cráneo, el tórax, el abdomen, las piernas y los brazos. El hecho ocurrió alrededor de las 20 del jueves, en la vereda de una vivienda situada sobre la calle Felipe Moré al 2600 del barrio Triángulo y Moderno, ubicado en la zona oeste de Rosario.

Según las primeras averiguaciones, el propietario de la casa, Britos, se encontraba en la vereda lavando el auto con el que trabajaba como taxista.



Lo acompañaban su esposa -Vanina-, y su hijo de ocho años, cuando a bordo de una moto pasaron dos hombres. Al identificarlo giraron en "U", volvieron y sin mediar palabra abrieron fuego en su contra. Britos cayó y murió en ese mismo momento. Acribillado. Su esposa y su hijo asistieron al horror. A ellos no les dio ninguna bala.



La Policía Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) secuestró de la escena del crimen unas 13 vainas servidas que quedaron esparcidas en la vereda; y el auto, que usaba la víctima para trabajar.



Britos había denunciado ante los medios de comunicación que la fachada de su vivienda había sido baleada el año pasado en dos oportunidades. Le habían dejado mensajes amenazantes firmados por "la mafia" en la que le exigían que abandone la propiedad y que, si no lo hacía, iban a matarlo a él y a su familia.



"Ellos quieren que abandone mi casa. Sinceramente no sé qué hacer. Anoche los balazos atravesaron la ventana. Yo estaba durmiendo y las balas pasaron por encima de la cabeza. No mataron a alguien de milagro. No sé por qué tanta violencia. Deben querer mi casa para poner un búnker de drogas. No sé qué pensar", denunció Britos en febrero del año pasado. Un año después, la amenaza se hizo certeza.

Vanina, su esposa, relató a Radio 2 de Rosario: "Estábamos en la vereda en plena tarde lavando el coche cuando dos hombres con cascos pasaron en una moto y al verlo giraron en U, volvieron y sin mediar palabra lo mataron. Estaban también algunos vecinos. Mi hijo y yo logramos resguardarnos detrás del auto", contó hoy a Radio2-Rosario la mujer con la voz quebrada.



Asimismo, recordó que tras las denuncias que realizó su marido, la casa tenía custodia, pero que este año la habían retirado.