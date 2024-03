Policía irá preso por violar a la hija de su pareja de 10 años

La niña de 10 años rompió con el miedo y le contó a su mamá, pero esta no le creyó y la echó de su casa, también intentó denunciar en la Comisaría 12°, pero los policías se lo negaron por ser menor.. Foto: Ilustrativa

Un policía rionegrino abusó en varias oportunidades de la hija de su pareja, una nena de 10 años que sufrió un tremendo sometimiento, que además incluyó la revictimización cada vez que intentó contar lo que le sucedía. Entre las cosas que padeció, s u mamá no le creyó y la echó de su casa y luego en la Policía no pudo denunciar.

En la sentencia, los jueces Romina Martini, Bernardo Campana y Juan Martín Arroyo de Bariloche, condenaron al policía de El Bolsón que fue encontrado culpable de haber violado en varias oportunidades a la hija de su pareja de 10 años, con la que convivía y hasta llevaba a la escuela.

El fallo hace referencia a dos violaciones. La primera, en el verano de 2014, en el interior de un automóvil Volkswagen Gol que tenía el policía. En la acusación la niña contó que su abusador frenó en un terreno que era de su propiedad y la sometió. El otro abuso, fue mientras dormía, en su casa junto con sus hermanos y su mamá, durante la madrugada, el hombre se metió en su cama y volvió a violarla.

El relato de la víctima en Cámara Gesell, las pericias de los psicólogos y psiquiatras, junto con los estudios médicos, sirvieron como elemento probatorio. La declaración cumple con "los requisitos exigidos para considerar válida" y además: "nada, absolutamente nada permite poner en crisis la veracidad de la versión narrada. Más bien todo lo contrario”, indicaron los magistrados.

"En nada opaca la credibilidad de la víctima, el hecho que hubiese tardado años en denunciar. Repárese que a los pocos meses de ocurridos los hechos, se los pudo contar a su madre. Pero esta no le creyó, al punto que la echó de su casa. De modo que no es cierto que no denunció . Lo hizo, frente a quien cabe esperar máxima protección: su madre”, explicaron los jueces ante el alegato del abogado defensor que ponía en duda el relato de la víctima y también cuestionaba la demora en radicar la denuncia.

Si bien se comprobó el abuso sexual, como también el agravante que significa la convivencia y la guardia de la menor, la sentencia estuvo más cerca del mínimo que estipula el Código Penal (de 6 a 30 años). Además, los jueces emitieron un oficio a la Policía de Río Negro y al Ministerio de Seguridad, para que se instruya al personal policial sobre la obligación de tomar denuncias a menores de edad y en ese caso remitirlas de inmediato a la Fiscalía y al defensor de Menores en turno. Y calificaron como inadmisible que no se tomen denuncias solo por "ser la persona menor de edad".