A 11 días de su desaparición, no hay rastros de Luciana Muñoz

Este jueves se cumplen 11 días de la desaparición de Luciana Muñoz, la joven de 20 años que fue vista por última vez en su casa ubicada en el barrio Gran Neuquén. El 13 de julio pasado, Luciana había salido de su casa para reunirse con un amigo, luego se separaron y desde entonces se desconoce su paradero.

Ante la alerta por la desaparición, la policía de Neuquén continúa realizando operativos para poder ubicarla. Informaron que se realizó un allanamiento, rastrillajes con canes en zonas aledañas a su domicilio , pero todos los operativos dieron resultados negativos.

También se están analizando las cámaras de la ciudad, peritando teléfonos y cotejando las antenas de telefonía celular para poder obtener algún dato sobre su paradero, sin embargo, aún esperan los resultados.

Desde el día de su desaparición no hay ningún dato sobre la joven. Su mamá, Lila Aguerre manifestó que “esperan que la justicia de una respuesta”. “La justicia está trabajando, pero no hay avances. Creemos que alguien la tiene retenida y no la deja irse, y le pedimos que la devuelva”, expresó la mujer.

Sobre Luciana manifestó que "es una joven muy amorosa, sociable y con muchas amistades. Suele irse, pero nunca por tanto tiempo, y sin avisar nada. Siempre que salía le mandaba mensajes a su abuela, y no creemos que nos esté queriendo hacer pasar un disgusto. Estamos muy tristes. Hoy nos vamos a juntar en calle 8 de Diciembre para continuar visibilizando la búsqueda”, sostuvo.