Una cabeza de cerdo y una bala: la brutal amenaza a Di María

Ángel Di María, campeón mundial y bicampeón de América, rompió el silencio sobre una de las decisiones más difíciles de su carrera. En una entrevista realizada este miércoles, el futbolista reveló que no regresará a Rosario Central, el club de sus inicios, debido a una serie de amenazas mafiosas que pusieron en riesgo a su familia.

El 25 de marzo, el mismo día que se produjo una balacera en el country de Funes Hills, en la zona de Miraflores, sicarios dejaron una cabeza de cerdo con una bala incrustada en la frente frente a la puerta de un local de un familiar directo de Di María. Junto a la cabeza, un cartel amenazante advertía: "Si volvés, la próxima (cabeza) que recibas es la de tu hija. No vengas. Hacé caso, nosotros no tiramos papelitos. Tiramos tiros y muertos. Ni Pullaro te zafa. Pullaro-Bullrich…Levanten el circo y váyanse HDP”.

En diálogo con Canal 3 y en declaraciones publicadas por Rosario3, Di María detalló cómo vivió esos momentos de terror: “Siempre quise volver a Central y retirarme con esa camiseta. Pero después de lo que pasó, fue imposible. Recibí la amenaza el mismo día que la balacera. No lo denunciamos por miedo. Tocaron a mi familia y eso no lo voy a permitir. Primero está mi familia, le pese a quien le pese”.

El campeón del mundo contó que la amenaza en el country de Funes Hills fue solo una parte de un episodio más amplio y siniestro. “Hubo una amenaza en el barrio de mis papás y simultáneamente otra en la inmobiliaria de mi hermana, donde dejaron la cabeza de cerdo. No salió a la luz porque mi hermana y mi cuñado se asustaron y no denunciaron. También nombraban a Bullrich y Pullaro, que querían que se vayan. Hubo tiros en una estación de servicio, una locura. Fueron demasiadas cosas”, explicó Di María.

Di María también respondió a los hinchas que criticaron su decisión de no regresar al club de Rosario. “Se la agarran conmigo, me matan a mí, a mis amigos, a mi mujer y a todo mi entorno. ¿Por qué no van contra los que amenazan? ¿Por qué no hacen que la ciudad mejore para que todos podamos ser felices y vivir en paz? Son todos muy valientes para putearme a mí y a mi mujer por las redes”, señaló.

Las declaraciones del futbolista se conocen en la previa a la imputación que formulará el próximo viernes el fiscal Pablo Socca a los presuntos integrantes de la barra brava de Newell’s, Alejandro “Rengo” F. y Sergio “Bebe” D. V., arrestados el jueves de la semana pasada. Estos individuos son señalados como responsables de actos violentos que afectan la seguridad de la ciudad y de sus habitantes.