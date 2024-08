Caso Loan: la abuela Catalina habló de la pista del “americano” y la interna familiar

A 57 días que no se tienen noticias sobre la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, este viernes sorprendió declaración de la abuela Catalina Peña al decir que “tres hombres le habrían pedido que mienta sobre el accidente del nene”.

Catalina, de 87 años, frente a la jueza Cristina Penzo revalidó sus dichos “sobre el americano y la teoría del apriete para que mienta”. En este sentido aseguró que “uno de esos hombres sería un ciudadano americano que se distinguía por un tatuaje”.

La abuela de Loan, además habló sobre las llamadas que se borraron de su celular y dijo que su teléfono “lo usaba Laudelina”. Además, explicaron en detalle toda la interna familiar por el el campo que tienen en la localidad de 9 de julio donde desapareció el nene el 13 de junio pasado. En esta línea, explicó que puso la tierra a nombre de otra persona porque sus hijos le querían sacar el campo y que Laudelina se quería quedar con todo.

Sobre la trata de menores en 9 de julio, Catalina dijo que años atrás era muy normal que se vendieran bebés en la zona, pero que en estos últimos años dejó de ocurrir porque empezaron a recibir pensiones.

La declaración de la mujer, se da luego de que los padres y los hermanos de Loan declararan ante la jueza Pozzer Penzo. Los investigadores buscan ahondar sobre una disputa acerca de los terrenos de Catalina y una suma de dinero millonaria que recibió la familia en los días posteriores a la desaparición.

Acerca de los movimientos bancarios, la Justicia tiene en la mira a los hermanos José y Mariano Peña por transferencias de casi $50 millones que recibieron en sus cuentas de Mercado Pago. Al respecto Mariano, aseguró: "La cifra que recibimos fue colaboración de la gente, que ayudó muchísimo, se usó para la causa de Loan". En este sentido, además agregó: "Si me piden la billetera virtual, no hay problema que revisen, no tengo nada que ocultar".