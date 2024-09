Cinco demorados en allanamientos por abuso de arma

Cinco personas fueron demoradas este jueves por la mañana en diversos allanamientos realizados en distintos puntos de la ciudad de Neuquén. Las diligencias fueron realizadas por personal de la Comisaría Tercera por requerimiento de la Fiscalía de Actuación Genérica. Como resultado de los allanamientos, dos en viviendas del barrio Almafuerte II y tres en Valentina Sur se secuestraron dos armas de fuego, municiones y estupefacientes.

El motivo de los allanamientos están relacionados a una denuncia por amenazas con uso de armas contra dos personas. y donde un sujeto habría realizado detonaciones de arma de fuego a un comercio de calle Antártida Argentina del barrio Islas Malvinas.

Según informó la Policía "como resultado del registro de las viviendas, cinco hombres mayores de edad, entre los cuales está el presunto autor, fueron demorados, como así procedieron al secuestro de dos armas, una de ellas de fabricación casera, municiones de distintos calibres, más de 80 plantines de cannabis sativa y más de 80 gramos de cannabis sativa".

Armas de fabricación casera fueron halladas en las viviendas.

Los elementos secuestrados y los demorados fueron trasladados a la sede policial, quedando a disposición de la Justicia.

Los efectivos de la Comisaría Tercera contaron con la colaboración de sus pares de Comisaria 21°, personal de la Oficina de Investigaciones Zona Centro, Departamento Metropolitana, Departamento U.E.S. Po y Dirección Antinarcóticos.

El hecho que motivó los allanamientos

El hecho que motivó las actuaciones realizadas este jueves están relacionadas a las amenazas con arma de fuego que sufrió una pareja que circulaban en auto con su hija cuando un ex familiar los frenó y amenazó con armas de fuego. Con el correr de los días, y denuncias de por medio, la disputa desató tiros, incluido amenazas virtuales.

El primero de los hechos ocurrió el 11 de septiembre, entre las calles Rodhe y San Martín. Allí, la expareja viajaba con la menor cuando fueron encerrados por un Volkswagen Polo. Del vehículo se bajaron dos personas y, con insultos y exhibiendo armas de fuego, amenazaron a las víctimas para que se bajen.

En las viviendas se encontraron municiones de distintos calibres.

La secuencia fue denunciada en una comisaría y la fiscalía de Actuación Genérica allanó la vivienda de quien era cuñado de la mujer y concuñado del hombre. A los dos días, uno de ellos recibió un mensaje intimidante a través de Instagram: “Más vale que me paguen la puerta que me rompieron porque los voy a hacer cagar”. La persona que realizó la amenaza fue imputada por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego. El asistente letrado Emilio Briguglio requirió que el ex familiar no pueda acercarse por un radio de al menos 100 metros a los padres y su hija.

Esa misma tarde, el 13 de septiembre alrededor de las 18, el acusado fue hacia la barbería de la pareja ubicada sobre la calle Antártida Argentina. En el lugar se encontraron vainas servidas, plomos y daños en los asientos y el frente del comercio. De acuerdo a testimonios que recogió la Policía, dos personas efectuaron las detonaciones y corrieron hacia una esquina, en donde se subieron a un Volkswagen Polo que los esperaba.

Más de 80 plantines de cannabis sativa y más de 80 gramos de cannabis sativa fueron secuestradas en las viviendas.

Al imputado le formularon los cargos por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego. El asistente letrado Briguglio requirió que se le imponga la prohibición de acercarse a las víctimas y su grupo familiar por un radio de al menos 100 metros; la prohibición de ejercer cualquier acto de perturbación o violencia hacia las víctimas y su grupo familiar por cualquier medio; y la obligación de presentarse cada 15 días en una comisaría de esta ciudad, todo por un plazo de cuatro meses, el mismo establecido para la investigación.

