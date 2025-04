En Añelo hubo dos choques en menos de una hora sobre la Ruta 7

Durante la mañana de este lunes hubo dos siniestros viales cerca de Añelo. El mal estado de la ruta y la alta circulación siguen siendo un combo peligroso.

Pasadas las 7 de la mañana, la Comisaría 10ª fue alertada por un choque sobre la Ruta 7, a pocos kilómetros del ingreso a la ciudad.

Uno de los hechos involucró a un minibús de la empresa Conosur —que trasladaba a 14 trabajadores de la petrolera AESA— y un Chevrolet Vectra. El impacto fue frontal, pero no hubo heridos. Los operarios continuaron su camino por sus propios medios, por lo que no fueron entrevistados y no requirieron asistencia médica. Solo hubo daños materiales.

Apenas 45 minutos después, sobre la misma vía, pero a la altura de la Picada 16, ocurrió un segundo choque: una camioneta Toyota Hilux colisionó por alcance con una Ford Ranger, y esta a su vez impactó contra una Volkswagen Amarok. El tránsito fue parcialmente afectado hasta las 8:50, cuando se liberó por completo.

El comisario inspector Julio Muñoz, en diálogo con el programa “La Mañana es de La Primera”, explicó que el alto flujo vehicular y el mal estado de algunos tramos de la ruta, sumado a la escasa señalización, son factores clave en este tipo de siniestros.

La entrevista completa: