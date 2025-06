Lo asesinaron, lo mantuvieron congelado y usaron su auto para traficar drogas: el oscuro caso narco que conmociona la región

El horror y la frialdad policial tienen un nuevo capítulo en la comarca petrolera de Neuquén. Sandro Oscar Sueldo, un preso fugado que cumplía condena por homicidio, fue asesinado a sangre fría el pasado junio de 2024. La hipótesis que se plantea es que su cuerpo fue congelado durante semanas y su auto utilizado para el trasiego de drogas en una noche de balaceras y persecución. Aunque esta versión no fue confirmada aún por la fiscalía.

Este lunes 9 de junio, un año después del asesinato, la Justicia comenzó a revelar los escalofriantes detalles de un caso que expone la brutalidad y el vínculo con el narcotráfico que azota la región. Fue en la audiencia por formulación de cargos contra quien encontraron culpable: Santiago Canale.

Sandro Sueldo, de 38 años, fue hallado sin vida en la noche del jueves 1° de agosto, envuelto en una frazada, con los pies atados y signos claros de haber sido sometido a congelamiento artificial. Según la autopsia, recibió dos disparos letales en el tórax que terminaron con su vida. Su cuerpo fue descartado en un camino de chacras de Plaza Huincul, tras permanecer al menos 47 días en condiciones de frío extremo, un método que refleja la brutalidad de sus asesinos y la frialdad de la trama narco que se investiga.

La noche que desató la tragedia

El 14 de junio de 2024, entre las 13 y las 18 horas, Sandro Sueldo fue víctima de una emboscada mortal en una casa del barrio 25 de mayo en Cutral Co. Santiago Canale, imputado por homicidio agravado, le disparó a quemarropa cuando Sueldo se negó a prestarle su auto para comprar estupefacientes en Neuquén capital. Tras el asesinato, el cuerpo fue envuelto y cargado en el mismo Chevrolet Corsa gris de la víctima, con dominio SOK 683.

“Canale le pide a Sueldo que le preste el automóvil dado que debía ir a la ciudad de Neuquén a comprar estupefacientes. La víctima se niega a la petición y es en ese contexto y en el sector de la cocina de la morada descripta que el imputado con claras intenciones de segar su vida, empuñando un arma del fuego calibre 9 milímetros le efectúa en contra de la humanidad de Sueldo, quien se encontraba sentado en una silla, causándole de esta manera la muerte como consecuencia de un traumatismo penetrante, toraco abdominal, lesión pulmonar cardíaca y arterial aórtica”, sostuvo la fiscal.

Esa misma noche, Canale y tres cómplices usaron el vehículo para transportar drogas y protagonizaron una persecución con la policía, incluso disparando contra un patrullero y abriendo fuego en un puesto de caminera en Plaza Huincul, donde varios vecinos estaban en la estación de servicio. Finalmente, fueron detenidos en la calle Challiol casi Majluf del barrio Pueblo Nuevo de Cutral Co.

Un prófugo buscado intensamente

Sueldo, que cumplía condena en la Unidad 22 de Cutral Co, había sido declarado prófugo desde mediados de junio por no regresar tras una salida transitoria. Su historial lo vinculaba con un homicidio cometido en 2019 en Cutral Co, cuando disparó con un arma calibre 22 contra la vivienda de José “Pincho” Valverde. La compleja identificación del cuerpo demoró debido a la ausencia de documentos personales y a las condiciones en que fue encontrado, pero la justicia pudo confirmar su identidad gracias a peritajes forenses.

Durante ese tiempo incluso se emitió una búsqueda de paradero para dar con Sueldo. Lo que no sabía la Justicia es que lo encontrarían días después. Muerto, con síntomas de congelamiento inducido y dos tiros en el pecho. Además, los investigadores de la causa desestimaron que se haya tratado del "frío del lugar" y anunciaron que sin dudas apuntan a un congelamiento externo.

Múltiples allanamientos revelan una trama violenta y armada

La investigación a cargo de la fiscal Mayra Febrer y el fiscal jefe Gastón Liotard avanzó con 14 allanamientos simultáneos entre Cutral Co, Plaza Huincul y zonas rurales aledañas. El operativo permitió secuestrar cuatro armas de fuego —incluyendo una escopeta recortada y un fusil Winchester—, municiones, 47 teléfonos celulares y hasta una campera policial con correaje de cinturón y pistolera, prendas similares a las usadas por las fuerzas de seguridad. Tres personas quedaron bajo investigación por tenencia ilegal de armas.

Los fiscales Febrer y Liotard continúan trabajando para cerrar la investigación. Mientras se espera que la Fiscalía defina nuevas medidas contra los sospechosos, la causa también se extiende por la tenencia ilegal de armas que involucra a tres personas vinculadas al caso.

Este hecho deja al descubierto una combinación explosiva de violencia, narcotráfico y un modus operandi aterrador que mantiene en vilo a toda la comarca petrolera. Plaza Huincul y Cutral Co están ante un caso que supera cualquier guion policial, un crimen de frialdad extrema que aún busca justicia.