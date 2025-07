“La ley no se cumple ni adentro de la cárcel”: el padre de Facundo Castillo denunció privilegios para el asesino de su hijo

A más de tres años del crimen que cambió su vida para siempre, Esteban Castillo volvió a ponerse de pie. Esta vez no fue para contar su dolor, sino para denunciar lo que considera un escándalo: que Ramiro Gutiérrez, condenado por asesinar a su hijo Facundo, recibe un trato privilegiado dentro del Penal N°1 de Viedma, donde cumple una condena de 23 años.

“Esto no es un rumor. Tengo las pruebas en la mano”, dijo Esteban, en referencia a un documento oficial firmado por la directora del penal y solicitado por la fiscalía. Allí se detalla que Gutiérrez no está alojado en un pabellón común, sino en una vivienda prefabricada dentro del predio, que comparte con otro preso que ya tiene salidas transitorias.

“Queremos saber por qué goza de ese beneficio si por el tiempo que lleva preso todavía no le corresponde. Hace dos meses pedimos una explicación y nadie contesta”, afirmó Castillo, visiblemente indignado. “La respuesta del juez fue que era un tema administrativo. Para nosotros, eso es lavarse las manos”, agregó.

En su denuncia pública, Esteban le habló directamente a Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro. “Usted impulsó leyes duras contra el delito, promovió la ley de reiterancia. Pero lo que está pasando en la cárcel de Viedma va en contra de todo eso. Se está rompiendo la igualdad ante la ley”, expresó.

Y fue más allá: “No puede ser que desde el propio sistema penitenciario se proteja a quienes cometieron crímenes brutales. Es una forma de impunidad”.

Facundo y una herida que no cierra

Facundo fue asesinado en 2021 a la salida de una fiesta en Cipolletti. Su familia asegura que el asesino tiene vínculos con el narcotráfico.

Facundo Castillo tenía 29 años cuando fue asesinado la madrugada del 19 de diciembre de 2021, a la salida de una fiesta en Cipolletti. El ataque fue intencional. Gutiérrez lo atropelló con su camioneta, en medio de una discusión, y embistió a otras cinco personas. Facundo murió en el lugar.

El caso generó conmoción en todo el Alto Valle. La Justicia condenó a Gutiérrez a 23 años de prisión por homicidio simple y cinco tentativas de homicidio. Según la familia, el hombre tenía vínculos con el narcotráfico, lo que alimenta las sospechas de "protección interna". “Mi hijo ya no está. Nadie me lo va a devolver. Pero lo mínimo que pedimos es que el asesino cumpla la pena como debe ser: sin privilegios, sin acomodos”, exigió Esteban.

Y cerró “No me voy a callar, no me van a correr con miedo. Voy a seguir exigiendo justicia por Facundo hasta el último día de mi vida.”