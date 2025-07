Viajó a Camboriú por trabajo y no se supo más de ella: buscan a una joven misionera

Raquel Beatriz Guzmán, una joven de 22 años oriunda de Posadas, lleva más de una semana desaparecida en Brasil. Su familia no tiene noticias de ella desde el pasado 20 de julio, cuando se cortó todo tipo de comunicación. La joven había viajado en mayo a Camboriú, en el estado de Santa Catarina, por una propuesta laboral.

Su madre, Verónica Beatriz Escalante, realizó la denuncia ante la Policía de Misiones y expresó su preocupación: “Estamos todos preocupados, no sabemos nada de mi hija”, manifestó, angustiada. Según explicó, el último contacto fue a través de WhatsApp: “El 20 de julio me escribió por última vez. Antes hablábamos seguido, incluso hacía videollamadas con su hermana. Después de eso, ya no respondió más”.

Raquel partió hacia Brasil el 21 de mayo en un colectivo de la empresa Reunidas. “Yo misma la llevé a la terminal. Me dijo que iba a encontrarse con un amigo, pero no me dio más detalles ni me dijo quién era”, contó su madre. Durante los dos meses siguientes, mantuvieron una comunicación fluida, hasta que el silencio encendió todas las alarmas.

La denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer Oeste UR-I, y el caso quedó en manos de la División Trata de Personas, perteneciente a la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía de Misiones. Hasta el momento, no hay novedades sobre su paradero.

Raquel mide 1,57 metros, tiene tez clara, ojos marrones claros, cabello castaño y varios tatuajes. Su madre hizo un llamado desesperado a la comunidad: “Si alguien sabe algo, por favor, comuníquese. Solo quiero saber que mi hija está bien”.