Acusan a un hombre de abusar sexualmente de su cuñada con discapacidad

La fiscal del caso, Natalia Rivera, pidió que se declare la responsabilidad penal de J.A., acusado de haber abusado sexualmente de la hermana de su pareja en Chos Malal. El tribunal pasó a cuarto intermedio y definirá en los próximos días.

En la tercera jornada del juicio que se desarrolla en Chos Malal, la fiscal Rivera sostuvo que el imputado cometió el abuso entre el 20 y el 25 de diciembre de 2023, cuando la víctima —una mujer con discapacidad— se encontraba en la vivienda de su hermana. Según la acusación, el hombre aprovechó la situación, abusó de ella sin consentimiento y luego le exigió que no revelara lo ocurrido.

“El relato de la víctima es consistente y debe ser escuchado, más aún en función de su condición de vulnerabilidad”, subrayó la representante del Ministerio Público Fiscal, al pedir la declaración de responsabilidad penal bajo la figura de abuso sexual con acceso carnal.

Por su parte, la defensa intentó desacreditar el testimonio de la víctima alegando “inconsistencias y contradicciones insalvables”. Sin embargo, la fiscal recalcó que el testimonio de la mujer fue clave y respaldado por pruebas que acreditan lo sucedido.

El tribunal integrado por las juezas Bibiana Ojeda y Laura Barbé y el juez Eduardo Egea escuchó a ambas partes y dispuso un cuarto intermedio para resolver dentro del plazo legal.

Por razones de protección de la víctima, no se revelan detalles que permitan identificarla ni se especifica la localidad donde ocurrieron los hechos.