Juan Bautista Mahiques asumió este jueves como nuevo ministro de Justicia de la Nación, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. El exfiscal general de la Ciudad de Buenos Aires prestó juramento ante el presidente Javier Milei, en un breve acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada y ante la plana mayor del Gobierno libertario. El exfuncionario judicial será secundado en la cartera por Santiago Viola, lugar que correspondía a Sebastián Amerio.

Ante la atenta mirada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la instrumentadora de tal designación, Mahiques asumió el compromiso de reemplazar a Cúneo Libarona. En la sala también estaba Santiago Caputo, que siguió la jura de pie, desde uno de los laterales del salón.

En orden, ubicados en la primera hilera de las seis filas de sillas rojas distribuidas en el salón, se sentaron: el titular de la Cámara de Diputados, Martin Menem; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; Karina Milei; y los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores); Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Mario Lugones (Salud).

Detrás, completaban la nómina Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Sandra Pettovello (Capital Humano), la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; y el nuevo viceministro de Justicia. Los únicos ausentes del Gabinete fueron Luis Caputo (Economía), Diego Santilli (Interior) y Carlos Presti (Defensa).

Asimismo, se encontraban presentes el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem y el director general de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara de Diputados, Sharif Menem.

Del lado izquierdo del salón, siguieron la ceremonia los familiares de Mahiques, entre los que destacaban su padre Carlos “Coco” Mahiques, juez de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, su esposa e hijos. También se los vio a sus hermanos Esteban, funcionario de la Cancillería y miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA e Ignacio, quien fue adjunto en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner.

En su cuenta de X, Mahiques le agradeció a Milei “por la confianza para asumir” el cargo y agregó: “Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”. “Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”, escribió el funcionario judicial.

Por su parte, Cúneo Libarona señaló que la dimisión se concretó en un marco de “cordialidad y afecto” con Milei, quien le agradeció la labor realizada y le pidió que continúe ligado al Gobierno y acompañe al nuevo ministro designado.