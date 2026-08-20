Un vehículo que circulaba sin patente trasera terminó bajo la lupa durante un control preventivo en la ciudad de Neuquén. En el interior encontraron cocaína, una balanza digital, dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y otros elementos.

El procedimiento reunió a personal de la Comisaría Segunda de Neuquén, la Oficina de Investigaciones Zona Sur Este y el Departamento Antinarcóticos. La intervención comenzó cuando los efectivos detectaron el auto y advirtieron que no tenía colocada la patente trasera.

Los elementos estarían vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Según la información oficial, el conductor no habría respondido a las indicaciones para detenerse. El vehículo fue seguido y finalmente interceptado.

Durante la identificación, los efectivos observaron bolsas que contenían una sustancia blanca. Esa situación llevó a profundizar la revisión del rodado y a convocar al personal especializado.

El análisis confirmó que la sustancia era cocaína

La revisión del vehículo permitió encontrar 27 gramos de clorhidrato de cocaína. También había una balanza digital, dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y otros elementos que quedaron vinculados a la investigación.

Los secuestros incluyeron diversos elementos de interés para la causa.

El Departamento Antinarcóticos realizó las pruebas sobre la sustancia hallada y confirmó que se trataba de cocaína. A partir de ese resultado, intervino la Fiscalía de Narcocriminalidad de Neuquén.

Uno de los involucrados recibió una notificación por esta situación y los elementos encontrados quedaron a disposición de la Justicia.

El operativo reunió a varias áreas de Neuquén

El procedimiento contó con la participación de distintas áreas que siguieron el recorrido del vehículo desde su detección hasta la revisión posterior. La falta de patente trasera fue el primer detalle que llamó la atención durante el control.

La investigación continuará ahora con el análisis de los elementos secuestrados. Entre ellos quedaron la sustancia, los teléfonos, la balanza y el dinero encontrados dentro del vehículo