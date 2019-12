Omar Gutiérrez: “2020 va a ser un año bisagra”

Omar Gutiérrez, Gobernador de la Provincia de Neuquén, pasó por los micrófonos de Afilados por AM550, y en un mano a mano con Ruben Boggi analizó el 2019, y también miró hacia el futuro, no sólo de la provincia, sino del país, haciendo hincapié en el desarrollo productivo de Vaca Muerta como eje principal.

“El 2020 puede ser un año bisagra para la provincia y para el país si enterramos la grieta. No podemos pensar que confrontando con el de al lado podemos estar bien. En consensos y disensos se construyen acuerdos. No es casualidad que Argentina después de Hong Kong sea el país con mayor cantidad de crisis cíclicas. Quienes antes, hasta el 10 de diciembre pasado pedían debates y consensos, ahora no permiten esos debates. Eso la gente no lo quiere más. El 66,6% de la gente le dice “no a la grieta”. Eso implica no resolver los problemas en carácter de parches, debe haber una planificación" aseveró el Gobernador.

Además adelantó la importancia que tendrá la provincia en el futuro de la Argentina: “En sus fuentes de recursos, Neuquén tiene la posibilidad de sacar al país adelante. Neuquén tiene trayectoria de estabilidad, y una historia y un ADN que muestra reglas de juego claras, y esa es una característica del MPN”.

Sobre la importancia que el flamante Gobierno de Alberto Fernández le da a la región, Gutiérrez contó: “Desde Nación están convencidos del potencial y de la prioridad del desarrollo estratégico de Vaca Muerta. Comprenden también que la política energética vinculada a Vaca Muerta es una política macroeconómica”.

En tanto, sobre las condiciones para que el desarrollo hidrocarburífero de la región sea el óptimo, el Gobernador dijo: “No podemos hacer futurología, pero creo que va a haber una nueva Ley de Hidrocarburos. Hubo políticas en 4 o 5 cuestiones que no garantizaron reglas de juego claras. Vaca Muerta no puede estar alcanzada por el cepo cambiario. Las inversiones que llegan tienen que tener la libertad de destino, en su arribo al país. Trabajar en un texto en carácter de Ley, nos puede dar la seguridad jurídica, y económica para propiciar, acelerar y desarrollar las inversiones comprometidas y no comprometidas, y relanzar el desarrollo de Vaca Muerta”.

Omar Gutíerrez además destacó la cercanía con el pueblo, como algo primordial en su Gobierno: “No hay posibilidad de gobernar si no hay vínculo con la gente. Caminando la calle. Dialogando y tratando de que la agenda sea lo menos protocolar posible. Siempre me gustó ir de la calle hacia los escritorios. Comprendo que hay una universidad de los saberes, pero hay otra que es de los quehaceres y que es la calle”. Además confesó: "Yo tome una decisión que fue no trabajar con custodia policial ni privada. Eso permite que me encuentre corazon a corazon con todos. Los fines de semana agarro el auto, y voy a las distintas canchas y demás obras para ver cómo están".

Para finalizar, destacó la visita de River Plate a la región: “Estoy feliz de que la 1ra masculina venga a Junín y San Martín, y que la 1ra femenina venga a Neuquén capital. Ahí tenemos otro atributo para mostrar Neuquén al mundo, estoy muy feliz de que vengan”.