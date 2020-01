ATE denuncia irregularidades en 2000 designaciones

El secretario adjunto de ATE Neuquén, Jorge Marillán, dijo que en la actualidad hay 2.000 agentes públicos en situación irregular. Se trata de empleados públicos cuyos contratos no fueron renovados y que aún no tienen el alta en el registro de empleados provinciales.

Marillán criticó las demoras en las tramitaciones de cada una de las designaciones y dijo que se trata de “gente que no es planta política. Son todos trabajadores que prestan servicios en distintas áreas de la provincia”. El dirigente de ATE explicó que la situación es insostenible porque “los compañeros no tienen legajo y si no son dados de alta a fin de mes no van a cobrar sus sueldos”. Dijo que “en muchos casos se trata de personas que cumplen funciones desde hace varios años”. También dijo que “el número de empleados afectados compromete a todas las áreas de la administración pública. Es una falla a nivel general”.

Marillán confirmó que prevén una reunión de delegados delos trabajadores de todas las áreas de la repartición pública. “Vamos a intensificar nuestro reclamo y si tenemos que ir al domicilio de cada uno de los funcionarios que están frenando las designaciones de nuestro compañeros, lo haremos sin dudar un minuto”, concluyó.