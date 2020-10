Coronavirus: “Ya no se sabe de qué manera dar los mensajes”

Se reflejó en las calles céntricas de la capital neuquina el comportamiento de la gente ante la restricción de circulación vehicular, durante los cuatros días estipulados por el gobierno provincial. Pero el gran problema siguen siendo las reuniones sociales tanto en espacios cerrados como en espacios públicos donde no todos toman los recaudos necesarios y siguen compartiendo mate, botellas y hasta se niegan a usar barbijos.

Las comisiones vecinales , si bien reforzaron junto al municipio el trabajo de prevención, viene trabajando desde hace varias semanas al notar que los espacios públicos se usan sin respetar las medidas acordadas. En este sentido Emiliano Sayago, presidente de la Vecinal del Área Centro Este afirmó por AM 550 y 24/7 CN. que desde hace un tiempo los vecinos denuncian el uso de playones y la cancha del CPEN 46: “Uno pasaba y había casi 60 pibes jugando, sin tapabocas, compartiendo la botella de agua con la naturalidad que teníamos antes de esta pandemia que algunos no la perdieron”.

A partir del incremento de los reclamos se pidieron más controles, y desde el municipio se acercan a los espacios públicos, controlando y poniéndole a los chicos que están jugando alcohol en gel. "Es necesario que se respete, porque los espacios públicos no se pueden cerrar", sobre todo en una zona donde hay muchos edificios y son necesarias las plazas para tomar aire.

También a aquellos grupos que son reacios a usar barbijos y que siguen compartiendo el mate, la cerveza, se les explica los cuidados que tener, “pero somos todos grandes, no venimos a educar sino a dar recomendaciones, y controlar que se cumpla, somos todos adultos y debemos cuidarnos” remarcó Sayago. “No sabés qué hacer ya, las normas están, las campañas están, la difusión está, pero evidentemente no se si no alcanza y a veces no sabés que hacer”. Está todo dicho" remarcó el vecinalista.

Los controles deben seguir manteniendo, dijo Sayago, sobre todo para evitar que la gente circule entre barrios, durante los días de restricción vehicular pero con comercios abiertos se evitan desplazamientos y con ello se evita también la circulación del virus entre barrios. Justamente en esta área hace unas tres semanas estaban en rojo por la cantidad de casos positivos, se registraron alrededor de cien por semana y ahora se espera una actualización.

“La verdad es que hay medidas que sirven para cuidarnos” dijo Sayago y lamentó que a tener que seguir repitiendo a esta altura, a siete meses del primer mensaje que hay que usar el barbijo y no hay que compartir “ya no se sabe de qué manera decirlo”.