Anuncios de la nueva cuarentena, y una marcha en Neuquén

Casi en paralelo al anuncio del viernes de parte del presidente Alberto Fernández, junto al gobernador neuquino Omar Gutiérrez; los representantes del Cluster Pymes Neuquinas estaban reunidos con el ministro de Producción, Facundo López Raggi. Al cierre de esta edición, 190 empresas de la región se habían sumado a la movilización prevista para este lunes, a las 17 desde la ruta 7. “Nosotros estamos decididos a marchar porque nos parece que esto es precisamente una muestra más de querer coartar la libertad, como el libre tránsito o el derecho de peticionar a las autoridades”, explicó a este diario Rubén Fernández Seppi, de FERSE SRL y representante de ese sector de las pequeñas y medianas empresas.

La convocatoria surgió de este grupo empresario, inicialmente vinculado al sector energético-petrolero, pero que con el correr de los días, fue sumando a sus filas también a empresarios de otros rubros, como el gastronómico o el hotelero.

“La idea es movilizarnos en vehículos, porque es la forma en que menos se propaga el virus y con todos los cuidados que aplicamos en nuestro trabajo y en nuestras empresas. Y si bien nació como una iniciativa del Cluster de origen energético, se han ido sumando distintos actores del tejido productivo de Neuquén”, expresó.

¿Qué le piden al Gobierno provincial?, se le preguntó. “El viernes nos reunimos, por Zoom, durante casi 4 horas con el ministro de Producción, el presidente del Centro Pyme y otros actores del gobierno. Allí ahondamos sobre 3 notas enviadas al gobernador Gutiérrez y una cuarta, a la Legislatura”.

La tarde del domingo, en la ciudad de Neuquén, se vivió al aire libre con familias completas a pie o en bicicleta.

“La primera nota fue puntual, pidiendo el cese a la restricción de circular hasta las 18 horas, esto fue en el comienzo de las medidas. En la segunda ya hicimos un planteo general, solicitando conocer cuáles son las políticas de Estado que el Gobierno piensa implementar para reactivar la producción económica (en el mientras y luego de la pandemia); cuáles son las medidas y acciones previstas para bajar el gasto público y finalmente, le pedíamos una baja en los impuestos”, explicó el titular de FERSE SRL, una empresa vinculada a la actividad petrolera, con base en Añelo. Además, se enumeraron otros planteos, como por ejemplo, cuál será el rol del Banco Provincia de Neuquén (BPN) en materia de auxilio financiero y crediticio.

Con fecha del 30 de septiembre, el mismo grupo empresario presentó una nueva nota evidenciando la escalada de problemáticas que se vienen registrando -no sólo económicas, sino también sociales- con la misma velocidad que se reproducen los casos Covid en la provincia. “En esta última nota ya éramos 140 empresas, pero en este momento somos 190. Le reclamamos al Gobierno respuestas por la inseguridad, no sólo empresarial sino también social; los cortes de rutas y la toma de terrenos. El viernes pasado debatimos todas estas problemáticas, no tuvimos ninguna respuesta, pero creo que fue positiva porque lo pudimos plantear y les pedimos que traten estos temas con urgencia”, expresó.

A la espera de una respuesta al planteo más urgente, que es la posibilidad de circular sin restricciones, el empresario puso en consideración, cuál es el sustento del reclamo: “Limitar la circulación, para trabajar le puede servir en algunas categorías de ‘esenciales’, pero no le sirve al común de la sociedad. Y esto afecta a las empresas, porque además creemos que la mayoría de los contagios no se da en la órbita laboral sino en la social, por ejemplo, en la cantidad de gente jugando al fútbol”. “Es muy fácil para los funcionarios no haberse bajado el sueldo y hasta cuestionar que no le pagaran el aguinaldo a término; pero el hotelero, el gastronómico siguió alquilando, pagando sueldos, impuestos y ya no puede más”, sentenció.

Para los empresarios, el riesgo de contagio no se centra en la órbita laboral, sino en la social (imagen tomada este domingo a la tarde, en la ciudad de Neuquén).

Este lunes será clave en ese sentido, porque se espera que el gobernador Omar Gutiérrez brinde detalles de cómo funcionará la nueva etapa en la que ingresará Neuquén. Se sabe que el botón rojo que reclamaron días atrás, algunos sectores médicos y académicos, no se ejecutará de manera literal y por eso, se habla de una “virtual Fase 1”. Por eso, más allá del DNU 792 de Fernández dado a conocer este domingo a la noche, donde divide al país entre las provincias con ASPO (incluye Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral Co, Plaza Huincul y Zapala) y las con DISPO, hay “chances” para que cada gobernador ajuste la letra chica. El factor económico pesa a estas alturas tanto como el sanitario. No obstante, las medidas que se definan serán desde el martes y hasta el 25 de octubre.