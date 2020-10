La cuarentena abrió otra grieta, entre comerciantes y médicos

El "botón rojo” finalmente se presionó y contentó al Colegio Medico de Neuquén , pero detonó la resistencia y la firme oposición de los comerciantes, y de las cámaras que los representan. El pedido fue claro: bajar la circulación para frenar los casos de coronavirus en una provincia que alcanza a mediados de octubre, las casi 9 mil personas activas, es decir, con la enfermedad en curso.

“Neuquén podría alcanzar los 35 mil casos en los próximos 18 días” alertó el informe de la Universidad Nacional del Comahue hace algunos días, a lo que el Colegio Médico agregó en reiteradas oportunidades que “los equipos de salud se sienten cansados, impotentes, golpeados por las pérdidas de colegas y a punto de claudicar”.

Pero a 24 horas de las nuevas restricciones, ya por cierto familiares, no solo la realidad sanitaria es la que preocupa, también lo es la realidad económica. El cansancio, la impotencia y las ganas de claudicar también lo sienten los comerciantes neuquinos que angustiados aseguran no dar más.

“Nuestra posición es no estar de acuerdo a las medidas y el miércoles nos reuniremos con el Ministro Jefe de Gabinete, Sebastián González, para llevar una propuesta a las ya establecidas. No vamos a ir a discutir el pasado porque no suma” aseguraron desde ACIPAN a este medio y reconocieron que “nunca” hubo reuniones entre comercio y salud para llegar a un acuerdo que “beneficie” a ambos.

Asimismo, los comerciantes sostienen que “no estamos en contra de los médicos ni tampoco de la cuarentena, pero sí de las medidas tomadas porque siempre lo más fácil es cerrar los comercios”.

A horas de las primeras medidas y ante el cansancio de los comerciantes, desde el Colegio Médico reconocieron que “son duras, pero que no hay camas“ y que si bien “no es una medida que puede llevar la mayor adhesión de la población, es la única que está aprobada en el mundo que al no tener vacuna ni medicamento lo único es restringir”.

“Somos conscientes que esto produce el sufrimiento de muchos sectores en mayor o menor medida, pero nadie nos ha dicho qué otra opción nos queda”, agregó el presidente del Colegio Médico de Neuquén.

“Somos los primeros en decir que esto es duro y más después de 200 días, nos ponemos en la carne de quienes no adhieren, pero como representantes de los médicos tampoco queremos vivir situaciones que se han vivido en otros países como el estar sin camas”, explicó tras la repercusión que generó a los comerciantes "no esenciales" que al fin y al cabo decidieron abrir sus puertas.