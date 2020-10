Descontento y desobediencia en el primer día de cuarentena

Desde este martes rige la nueva cuarentena que aplicó el Gobierno provincial tras la decisión del gobierno nacional, una nueva fase en la que ingresa la zona metropolitana neuquina, sumado a la Comarca petrolera y Zapala, hasta el próximo 25 de octubre. Los comerciantes capitalinos, con mucho malestar por las nuevas medidas, abrieron igual sus negocios.

El malestar se sintió en la noche de este lunes luego de los anuncios que orientaba a retrocede en la apertura comercial, en todo lo referente a la atención al público y en particular limitando notablemente el sector gastronómico con la modalidad delivery y take away.

En la mañana de este nuevo día de "burbuja sanitaria" donde solo se puede acudir por terminación de DNI, varios comerciantes capitalinos con bronca e indignación decidieron desafiar las nuevas medidas impuestas en Neuquén y abrieron sus puertas. Además, un grupo importante realizó un protesta frente al municipio capitalino,y marchando por las calles céntricas.

"Yo tengo que abrir con la modalidad de la Fase 1, como abrimos en su momento con take away, venta online y retiro en puerta, tengo cerrado la gente no puede entrar. Es una incertidumbre de que es lo que tenemos que hacer, porque las medidas no son claras y no sabemos que hay que hacer", sostuvo a las cámaras de 24/7 Noticias, Juan Heredia, vendedor del bajo capitalino.

Y agregó que está "totalmente en contra de las nuevas medidas que tomo el gobernador porque no piensa en nosotros, siempre los comercios chicos pagamos todo, nosotros somos los que ligamos los ajustes más fuertes de la pandemia, siempre paso lo mismo. Tuvimos el comercio cerrado en abril, mayo hasta mitad de junio, después con horarios reducidos o con el DNI, estamos cansados".

En referencia a la necesidad de soluciones prácticas enfatizó en que "las medidas que hay que tomar es que los ciudadanos tenemos que aprender a vivir con el virus; una cosa es la economía y otra la pandemia. Acá cierran cierran, cierran y prohiben, yo tengo familia, empleados, no se puede así. Tengo que comprar mercadería ni el gobierno ni los bancos me ayudan porque no calificas, esta medida de cerrar no sirve".

José Brito, otro comerciante de una juguetería del centro de la ciudad también apuntó al gobierno: "Estas medidas nos agarra mal parados no tenemos los recursos para mantener lo que piden. Si no trabajamos no vivimos, es algo diario".

A metros del Parque Central se encuentra el carrito Alejandra Ellena, dueña de un carrito de comidas: "Estoy trabajando a pesar de las medidas, no me queda otra que abrir mi carrito, es mi trabajo. Yo le diría al gobernador no me alcanza la plata, Gutiérrez no tengo otra cosa, no nos cortes los brazos, hace algo por la provincia que te votó".

La Asociación de Comercio Industria Producción y Afines (Acipan) reiteraron que consideran que se comprobó que no se dan contagios en la actividad comercial "sino en el ámbito de las reuniones sociales", que es donde deberían reforzarse los controles. Justamente, desde el Gobierno provincial consideran que reducir la circulación desalienta este tipo de situaciones y que la prueba de este fin de semana largo fue la prueba de esto.

Sin embargo, Acipan plantea un panorama negro para el futuro cercano, con cierre de empresas y más desempleo. "Creemos que el humor social requiere el mantenimiento de la promoción de la economía", aseguraron. También resaltaron que consideran que estas medidas no colaboran con el sistema sanitario. Por eso, exhortaron a Provincia a modificarlas.

“lo que nosotros proponemos es identificar las causas de infección”,

PRIMER DÍA DE NUEVA CUARENTENA: ENOJOS Y PROBLEMAS DE TRÁNSITO

Con el regreso de Neuquén capital y otras seis localidades de la provincia a la fase de Aislamiento, también volvieron los controles en los puntos de ingreso a la ciudad. Pasadas las 10 de la mañana en la ruta 7, en sentido Centenario-Neuquén la fila de vehículos alcanzó los dos kilómetros.

Primer día de la nueva fase: Caos en la ciudad.

Mientras que en el puente carretero, la fila de vehículos se extendió desde la rotonda de ingreso a Cipolletti hasta el cruce de la Isla Jorndán, sobre la Ruta 151. Hubo enojo y molestias por parte de los conductores.