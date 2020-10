La echaron del inquilinato; está en la calle con su nena de 10 años

Josefina es vendedora ambulante, nació en Jujuy y hace 40 años se instaló junto a su familia en la capital neuquina. "Me considero neuquina pero se ve que acá a los gobernantes no les interesa su gente. Soy trabajadora ambulante, me gano el pesito. Me echaron del lugar dónde vivían junto a mis hijos. No robo, trabajo mucho y acá se ve que eso no sirve", sostuvo la mujer de 55 años en diálogo con la redacción de mejorinformado.com

Desde este lunes junto a sus dos hijos, un varón de 34 años y una nena de 10 años pasan sus noches en una plaza en barrio Islas Malvinas. "Estábamos en un inquilinato en calle República de Italia al 1900, la dueña me fue aumentando el alquiler a tal punto que no pude pagarlo más, yo no quería estar gratis ahí, nos íbamos a ir pero necesitaba conseguir antes otro techo, no quiso esperar y este 26 de octubre nos quedamos con todas nuestras cosas en la vereda", afirmó angustiada.

Desde comienzo de este año ingresaron al inquilinato dónde pagaban por mes una suma total de 8000 mil pesos, luego en los primeros días de julio les empezaron a cobrar $500 por día, situación que se le dificultaba solventar, por eso mismo trabajaba vendiendo en cada semáforo del barrio desde las 7 de la mañana hasta el anochecer. Sin embargo, lejos de que "acomodarse" su vida, otro nuevo aumento: "Me empezaron a cobrar a partir de agosto 10000 mil pesos. Eso si ya no podía. Además vivíamos sin gas natural y en pésimas condiciones", sostuvo la vendedora ambulante.

Josefina padece de problemas respiratorios hace varios años: "Tengo asma y eso hace más dificultoso mi desempeño laboral en la calle. Un vecino que conozco hace años me regaló un nebulizador portátil que me ayuda bastante".

Los tres esperan que les entreguen su casa propia en cercanía al Barrio Los Polvorines: "Hace años estuve pagando por mi casita a un particular, la terminé de abonar hace poco y me promete que me la entrega y aún nada", dijo con mucho pesar.

Un vecino que vive en frente a la plaza donde se instaló la familia, en la madrugada de ayer le ofreció su garaje para que guarden sus cosas y "podamos dormir calentitos, más que nada mi hija que es chiquita. Silvio nos ayuda de corazón pero no podemos estar mucho tiempo allí tampoco".

Josefina solo quiere tener un techo para su familia, no pide nada gratis, trabaja desde aquel día que llegó del norte al sur dónde echo raíces y ahora, la echan de su casa.