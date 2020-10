Viven en situación de calle; el nene de 3 años usa oxígeno

Dos mujeres neuquinas viven en situación de calle con cinco menores. Uno de los niños usa oxígeno adicional, y necesitar vivir en condiciones dignas. Un vecino les prestó un monoambiente Villa Ceferino, en un mes deben irse. En ese pequeño lugar viven los siete.

En la mañana de este jueves se instalaron con una carpa en la puerta de casa de Gobierno: "Nosotras necesitamos una vivienda digna, no queremos nada gratis, desde el Ministerio de Niñez, Adolescencia y Juventud no querían pagar un alquiler de 18 mil pesos por unos meses y no lo aceptamos. Nosotras queremos un trabajo y un techo", sostuvo Natalia Gómez, en diálogo con la redacción de mejorinformado.com.

Este jueves pasadas las 7:30 de la mañana, Natalia junto a sus dos hijos uno de 3 años y otro de un año y ocho meses; y Johana con su tres pequeños de 10 meses, 3 y 8 años, se acercaron a la puerta de Casa de Gobierno en pleno centro neuquino y decidieron acampar con sus hijos, esperando respuestas del gobernador Omar Gutiérrez.



Trabaja en una panadería en el sector de limpieza y hace cuatro meses se quedó sin el empleo debido a la pandemia. Es madre soltera y vivía con sus hijos en la casa de un familiar, lugar que tuvo que abandonar en septiembre: "Nos echaron y no teníamos dónde ir, hasta que mi amiga (Jhoana), en mi misma situación encontró este monoambiente que por la solidaridad de su dueño nos deja quedarnos a todos, pero ya en noviembre nos tenemos que ir", sostuvo con tristeza la mujer.

Jhoana junto a su pequeño hijo de 3 años.

Ambas tuvieron que dejar todas sus pertenencias en un depósito, y tratan de sobrellevar de la mejor maneja esta realidad que golpea a los más vulnerables. "Nos preocupa el nene mi amiga, tiene un problema respiratorio de nacimiento y el oxígeno es vital para él", sostuvo con preocupación.

Las dos mujeres juntos a los cinco pequeños esperan respuestas, esperan una vivienda, esperan un trabajo para poder darles a sus hijos un lugar dónde puedan crecer, sanos, lejos de la calle.