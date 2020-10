En Neuquén ya reinan las bicicletas: boom de ventas

Es sorprendente el boom de ventas de las bicicletas en Neuquén. En la ciudad, las ventas están en ascenso, y, además, los bicicleteros tienen mucho trabajo. En el último invierno se dispararon ambas cosas: las ventas y los pedidos de reparación. La mayoría no da abasto.

"Nos favoreció mucho la pandemia, es algo que no se dio nunca en nuestro rubro, estamos muy felices", manifestaron dueños de bicicleterías capitalinas a la redacción de mejorinformado.com. Se podría decir que es uno de los únicos rubros no solo a nivel local, sino nacional que no fue golpeado por la crisis económica debido a la pandemia por el coronavirus.

Las fábricas están operando con restricciones por la pandemia, pero tienen su producción al máximo posible: "Nosotros no fabricamos nada y las mejores bicis vienen de china mientras que la gran mayoría de los repuestos son de afuera, puntualmente llegan desde Europa".

Cabe destacar que el sector arrastraba una fuerte caída de ventas en 2018 y 2019 como consecuencia de la crisis económica que hizo derrumbar el consumo privado. Ahora, el impulso de la pandemia y la estacionalidad hizo que superen los malos resultados de los últimos dos años.

Familias enteras se acercaron y se acercan a los diferentes locales capitalinos para poder comprar una bicicleta. Los precios por lo general varían desde 47 mil pesos (rodado de fabricación argentina) hasta 105 mil pesos. "Hace unos días nos llego una bicicleta muy buena, con 24 velocidades, frenos hidráulicos con componentes importados, y pensamos que no se iban a poder vender. Esa misma tarde vendimos una. Su precio es de 105 mil pesos", manifestó con sorpresa el vendedor.

Las ventas se triplicaron desde marzo a la fecha durante estos casi siete meses, en comparación con las ventas del año 2019 en la misma fecha. Asimismo, no solo el "boom" son dichos rodados, sino también los repuestos y accesorios. Los cascos depende sus características varían desde 1800 a 4000 mil; mientras que las sillitas para transportar a los bebes (gran aumento en dicha categoría), van desde 1800 a 2500 pesos.

Aunque sea un año "glorioso" para los bicicleteros, no todo es "color de rosas", la gran mayoría trabaja sobre pedidos y al venir de afuera hay una demora de seis meses: "Este sería el lado negativo, las esperas y las autorizaciones de exportación que tardan unos 90 día. Acá por lo general no se fabrica nada y los pocos del país que sí lo hacen, ahora no lo están haciendo".

Por esa misma razón, por las restricciones para importar se planea tratar de desarrollar productos alternativos que tengan un mayor componente nacional. Cabe mencionar que el país hay unas 20 fábricas de bicicleta y los modelos populares tienen un grado de integración nacional casi de 80%.

Luego de las medidas tomadas por el gobierno de la provincia de Neuquén para este fin de semana largo, que restringe la circulación vehicular, en la jornada de este jueves, previo a que se apliquen las medidas que serán por cuatro días; se vieron largas colas en las bicileterías de la ciudad.