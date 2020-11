Presupuesto: No está claro como actualizarán salarios

El ministro de Economía de Neuquén, Guillermo Pons expuso el presupuesto 2021 a la comisión de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas y no convenció. “La realidad es que el presupuesto que estamos tratando para el año 2021 es un presupuesto deficitario que ingresa con 2000 millones de pesos de déficit” dijo la diputada de Juntos por el Cambio, Leticia Esteves

“Pusimos en el foco en lo que creemos que va a ser el punto más crítico” sostuvo la diputada por AM550, y esto tiene que ver con las actualizaciones y aumentos para la administración pública, ¿Cómo piensan aumentar el salario el año que viene teniendo en cuenta que no se le actualizaron los salarios con una inflación cercana a un 30%, y que no hay plata? Cuestionó Esteves, porque “si sacamos de un lado para actualizar vamos a tener que recortar de otro lado”.

Por cada 10% que se le actualice el salario al personal administrativo, se generan gastos por 10 mil millones de pesos. Ni siquiera recortando el 100% de la obra pública, que son 14 mil millones de pesos, se pueden dar los aumentos. “Entonces se le preguntó al ministro de dónde va a salir esa plata”, dijo legisladora. “Para aumentar los salarios hay dos salidas, una es tomar deuda y otra aumentar los impuesto, el ministro fue categórico con su respuesta, de que endeudarse para el gasto corriente no es una buena receta, dejando en evidencia que no saben cómo van a ir realizando los aumentos, por lo tanto dependerán de cómo se vaya recuperando la economía” .

Lo que dejó claro Pons, replicó Esteves “es que la actualización de los salarios no va a ser en base a la inflación, como se hace generalmente, se buscará otra forma o fórmula”. Ahora pensando en que el 2021 es un año electoral, el ejecutivo podría pagar el costo político al no poder aumentar los salarios. En comparación con lo ocurrido en 2017 “con una elección de medio término, y con aumentos de salarios a la administración pública del 30%, “sin duda el año que viene va a ser muy difícil” concretar esas actualizaciones.

“Todo está atado a cómo avanza la pandemia, es muy difícil proyectar el 2021”. Se trata de un presupuesto” generado en esta situación de pandemia y de crisis y no sabemos qué va a pasar el año que viene, es muy difícil tener previsibilidad de cómo se van a ser los ingresos, el mayor ingreso según el presupuesto proviene de las regalías y si no hay una política clara del gobierno nacional en la política hidrocarburífera, si no hay seguridad jurídica para los inversores, hay que ver qué pasa con los ingresos de las regalías”.

Pensando a futuro la diputada dijo que si llegan las vacunas y funcionan realmente y se vuelve a la vida normal, podrá haber una recuperación económica, “en las regalías y los tributos provinciales”, pero si no funciona la vacuna y se vuelve a un años similar a este, con aislamientos y segunda ola de contagios, “la verdad es que es imposible todavía pensar e imaginar el 2021”.