“No sé para qué viene el FMI a Neuquén”

“El FMI no tiene nada que hacer en Neuquén. ¿A qué va a ir a Vaca Muerta? Por favor, en la carta que les enviamos hemos sido muy claros: no deben entrometerse en cuestiones internas de nuestra política económica”, de esa manera Oscar Parrilli fijó posición con respecto a la visita de la misión técnica del Fondo a Neuquén.

Lo hizo durante la entrevista que concedió, la mañana del martes, a AM 550 y 24/7 Canal de Noticias. El Senador nacional del Frente de Todos y referente kirchnerista no dejó pasar la oportunidad de mostrar su “disgusto” por la visita que los emisarios del organismo internacional realizarán a la provincia y la reunión que mantendrían con el gobernador, Omar Gutiérrez.

El legislador también analizó el alcance del proyecto de ley aprobado hace algunas semanas atrás sobre las Capitales alternas. El mismo establece que 24 ciudades de nuestro país sean “capitales federales alternas” en las cuales, cada vez, se realizarán reuniones del gabinete nacional junto a las autoridades de cada provincia y representantes de asociaciones intermedias. Al respecto Parrilli dijo que “se trata de una medida más que profundiza nuestra mirada federalista, como lo hicimos con el asentamiento de la Secretaría de Energía en la provincia de Neuquén”. “Así deberíamos actuar también con respecto a otros organismos nacionales que tienen sus estructuras en Capital Federal. Es la forma de comprometernos en todo el país”, indicó.

La ley de Capitales Alternas, establece que para la provincia de Neuquén quien ejercerá dicho estatus será la ciudad de Cutral Co, gobernada por la familia Rioseco. Durante la entrevista, a Parrilli, se le recordó que la novedad no había caído muy bien en las filas del MPN gobernante. Al respecto dijo “que dejen de mirar sus narices. Siempre hicieron lo mismo. Son otros tiempos y la mecánica de establecer sedes del gobierno federal en las provincias es una herramienta que otras veces se quiso concretar y no se pudo. Hoy es una realidad”, concluyó.