“Con Carreras tenemos distintas maneras de trabajar”

Anoche la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras anunció la salida de Daniel Jara como jefe de la Policía y el reemplazo por el Comisario mayor Osvaldo Tellería como nuevo titular de la fuerza de seguridad provincial, quien hasta el momento se desempeña como Director General de Prevención, Seguridad y Orden Público.

Si bien se barajaron muchas teorías sobre la salida de Jara, trascendió que la dimisión del cargo es a partir de la interna que se da en la gestión de Carreras, quien pretende oxigenar al gabinete sin Albertistas, en relación al ex gobernador Alberto Weretilneck.

Esta mañana, Jara señaló en Radio La Super de Roca que “me voy totalmente agradecido al personal policial. Creo que fue una buena gestión, me voy más que tranquilo. Fueron más de 5 años siendo subjefe y luego jefe. Dejo una policía ordenada, tanto en lo administrativo como en lo personal. Se cumple un ciclo después de 37 años de trabajar en la policía, me voy conforme. Totalmente agradecido al personal policial”

“Esta decisión estaba consensuada desde que el exministro Gastón Pérez Estevan dejó el ministerio de Seguridad y Justicia, pero Carreras me pidió que me quede un tiempo más, hasta ayer. No tengo nada que objetarle a la gobernadora”, no tengo ninguna queja para con ella. Son distintas maneras de trabajar", señaló

Reclamo policial

Sobre los reclamos de aumento salarial que se registraron en los últimos meses, Jara indicó que “eso no incidió en mi decisión. No hay una situación puntual por la que yo me voy. Son muchos años al frente de la institución, uno se desgasta. Somos necesarios, pero no imprescindibles, uno debe saber cuándo tiene que irse”

Finalmente indicó que «ahora me voy a dedicar a descansar», y aclaró que «no está en mis planes continuar en la política».