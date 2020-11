Jóvenes auto-contagiados: el viaje importa más que el virus

Hace unos días desde este medio dimos a conocer el accionar de un grupo de adolescentes neuquinos que se contagian a propósito de Covid para irse de vacaciones, en este caso a Las Grutas. Gran parte de la sociedad repudió dicho comportamiento. Más allá de este grupo en particular, nos preguntamos: ¿Porqué los jóvenes se comportan así, teniendo en cuenta el peligro de esta enfermedad?¿Se trata de desinformación o es simplemente una cuestión generacional, más vinculada al sentirse invencible?.

"Mediante esta estrategia de contagio grupal todos sus integrantes estarían habilitados a seguir ocupando una posición social que intenta el reconocimiento social de sus pares, así defienden su habitual, es decir, su visión de mundo donde el viaje, la amistad, el goce del tiempo libre tienen alta estimación social históricamente en nuestra sociedad", sostuvo a la redacción de mejorinformado.com el sociólogo neuquino Federico Gendelman.

No obstante, remarcó que: "No podemos olvidarnos que las representaciones sociales construidas en torno a estos valores no son nuevas en nuestro país estás orientan nuestros comportamientos, dan sentido a nuestras acciones. Dentro de estás el goce del tiempo libre con amigos en en verano reafirma pertenencia social y en épocas normales aumenta el reconocimiento de sus pares".

Con respecto a si son conscientes de su accionar, el especialista manifestó que: "No creo que no les importe nada todo lo contrario, hace aumentar su pertenencia de defender sus valores y su visión de mundo desde una estrategia de conservación. Esto se da de patadas con un escenario de pandemia pero tampoco este escenario tiene el poder de eliminar o transformar la visión del mundo y sus valores con tanta velocidad, porque nueve meses en términos históricos es un parpadeo".

El especialista resaltó que: "No se puede olvidar el proceso de masificación del viaje como elemento generar de experiencias que fortalecen la pertenencia al grupo y la construcción de identidad. Más en la adolescencia y la juventud".

Por su parte, Mario Espunner, sociólogo, docente de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA), sostuvo a este medio que "lamentablemente en los últimos años los jóvenes de esta franja etaria se sienten invisibles en todo sentido, en el ámbito familiar, en la sociedad que aún, aunque muchas cosas cambiaron para bien, necesitan encajar, marcar la diferencia. Por eso mismo este tipo de accionar se lo podría relacionar directamente con el hecho de llamar la atención".

Al igual que el Gendelman, coincide con que "la pandemia hizo y está haciendo estragos en todo el mundo, estos chicos que solo quieren irse de vacaciones, no debe estar ajenos a esto. Tampoco creo que quieran que algún familiar o cercano la pase mal de salud y más aún que ellos sean los responsables del contagio. Podríamos decir que falta empatía, sin embargo yo lo relacionaría más al creerse super héroe, indestructible, que no les puede pasar nada. Y acá entra en juego la inmadurez, se une el alma de un niño con el cuerpo de un adulto. Estas actitudes irresponsables van de la mano con la falta de conciencia".

Asimismo, en relación a que hace ocho meses que transitamos el aislamiento, Espunner no cree que sea un factor determinante la pandemia en el comportamiento de los adolescentes y jóvenes en sí: "Ahora, por supuesto, que estamos transitando un momento muy delicado y en alerta sanitaria a nivel mundial, este tipo de noticias, llama la atención, enoja, moleta, sin embargo hace tiempo que se observan están actitudes de ´no me importa nada´, a mí no me va a pasar nada´".

En el Noticiero Central 24/7 Noticias el doctor Pablo Olavegogeascoechea, especialista en medicina interna, investigador y docente de la UNCo en la facultad de Medicina manifestó que el "problema" por decirlo de algún modo, en este caso en particular es que "los adolescentes pasan por un proceso del temor al riesgo o no tienen empatía. Sin embargo lo que le podemos decir a estos grupos es que hay algo que deben tener en cuenta, es que quienes llevan el virus al hogar son los jóvenes y luego vienen los problemas", información que se escucha casi a diario desde que comenzó la pandemia. Además, agregó que tienen que comprender que "no es una gripe más y esto lo pueden decir los mismo chicos de su edad que la han pasado muy mal. Y sobre todo, las secuelas que esto dejan".

Asimismo, en relación al hecho en sí sostuvo que: "Leí la nota y de alguna manera ellos mismos van buscando el virus, dicen que no se contagian y a lo mejor, no saben que lo tienen. Hay casos de jóvenes que no liberan el virus rápidamente". En este mismo sentido se expresó el doctor Andrés Gallardo, quien junto a Olavegogeascoechea y otros docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue, abrieron un espacio semanal en Facebook con la intención de "mantener un ida y vuelta con la comunidad, para ayudar a entender e informar sobre el Covid 19". Gallardo expresó que en ese espacio no habían advertido estas situaciones pero sí, la falta de empatía, "ya sea por una cuestión etaria, económica o social. El riesgo que vemos es la falta de empatía y de responsabilidad social que estamos sufriendo todos".

Los chicos, confían que no van a tener ningún tipo de secuela "pescándose" el Covid, sin embargo Gallardo explicó que "hemos evidenciado secuelas en lo respiratorio más allá de los síntomas (en la demanda por consultorio). Estamos aprendiendo, no sabemos qué va a pasar dentro de dos meses cuando quieran ir a Las Grutas".

Los especialistas remarcaron que hay que "estar informado para asumir los riesgos", teniendo en cuenta que "un 25% de los pacientes que tuvieron coronavirus tienen secuelas, hasta ahora se está viendo en los consultorios que dura 4 o 5 meses", manifestó Pablo Olavegogeascoechea, haciendo hincapié a que el cuerpo en sí no habla: "La inflamación del corazón, los pulmones, lo advertimos como dice Gallardo cuando lo esforzamos, no necesariamente aparece como un síntoma inmediato".

Por último, el médico aconsejó a estos jóvenes que "quieren ir a las Grutas, cueste lo que cueste" , que "uno de este lado les diría que preparen las vacaciones no pensando en las vacaciones del año pasado, sino pensando en protegerse uno y proteger al otro. Les pedimos evitar eso porque están yendo a buscar una situación que uno no sabe como puede terminar".

La pandemia de coronavirus mató a más un 1.300.000 de personas en el mundo y desde hace 8 meses tiene en vilo a todos (incluida la Argentina, incluía la provincia de Neuquén), donde han muerto personas de todas las edades, inclusive adolescentes.

Escuchá la nota completa en 24/7: