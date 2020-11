Carreras prometió un plus pandemia a hospitalarios

Finalmente se concretó en la Secretaría de Trabajo, en Viedma, la Mesa de análisis vinculadas a la situación del sector Salud. Del encuentro participaron hospitalarios autoconvocados adheridos a Fesprosa, el sector de ATE Río Negro y UPCN, además de la gobernadora Arabela Carreras

La mandataria anunció la decisión de establecer un plus para trabajadores esenciales, y una mejora para los jefes de servicios de los hospitales.

“Durante el transcurso de la semana, el ministro de Economía anunciará la creación de una asignación estímulo denominada “Plus Pandemia” que será proporcional al salario y se aplicará a la totalidad de los trabajadores de la salud de los hospitales públicos y al personal que se encuentra prestando efectivas funciones desde que se declaró el brote de Covid-19 en las residencias de Adultos Mayores dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano, y en los Centros de Atención Integral de Niños, Niñas, y Adolescentes (CAINA), Centros de Restricción de Libertad, Dispositivos y Guardias de Libertad Asistida y Protección Integral, dependientes de la SENAF”, indicó Carreras

Desde el sector de los autoconvocados, Andrea Prieto trabajadora del hospital Artémides Zatti de Viedma señaló esta mañana que “hay sentimientos encontrados. La reunión es auspiciosa. Estuvieron todos los sectores, eso creo que es muy auspicioso. Ahora, sobre la suma que anunciaron no sabemos muy bien como se pagará. No sabemos si nos satisface o no porque no sabemos muy bien como será, nos dicen un porcentaje…pero ¿un porcentaje de qué? ¿Del básico? ¿Del sueldo de bolsillo? No sabemos si será remunerativa o no. Debemos esperar a que el ministro de Economía, Luis Vaisberg de precisiones entre jueves y viernes.

Desde ATE, el secretario general, Rodrigo Vicente, señaló que “estamos muy conformes con la reunión. Se escuchó el planteo que venimos haciendo. Si había un reconocimiento tenía que ser para todos los esenciales del estado provincial. No esperábamos recibir una propuesta. El plus de pandemia será con el salario de diciembre, no aseguraron el monto, pero será proporcional, es decir se respetará la pirámide salarial.”

Por otro lado, Juan Carlos Scalesi, el secretario general de UPCN, indicó que “la reunión fue muy floja y desprolija. No entiendo al gobierno donde quiere llegar. Estaba todo acordado entre ATE y el ministro de gobierno Rodrigo Buteler. Les mienten a los trabajadores. Pensamos que íbamos a recibir una propuesta superadora. Nos dicen de un plus pandemia, pero no se sabe de cuanto será.