Padres autoconvocados: “Nos moviliza la decadencia de la educación”

La única medida que no evolucionó en estos ochos meses de pandemia es la educación, lo afirman los padres autoconvocados que están pidiendo al gobierno respuestas para que los chicos de todos los niveles puedan volver a tener clases presenciales.

“Se habilitan todas las actividades, pero no está hablando de algo tan esencial como es la vuelta a clases, y lamentablemente al no hablar de esto vamos a legar a marzo con las escuelas en mal estado, y sin la capacidad de reaccionar a tiempo” dijo Magdalena Marso integrante de Padres Comahue en declaraciones a AM550. “Lo único que nos moviliza es ver la tristeza de los chicos, es la decadencia en la educación y que no haya reacción de los gobiernos que tienen que dar una respuesta”.

Marso no minimizó la pandemia, “existe, es grave, pero lo que no se está midiendo son las consecuencias” además de las muertes y contagios, no se está considerando “el estado de salud mental a la que están expuestos los chicos y que van a estar expuestos en los próximos años”.

Si bien es entendible que haya padres que no llevarían a sus hijos a la escuela por miedo “la cuestión de la educación será desmitificar la magnitud de estos miedos. Hoy la educación presencial no está declarada como esencial, y ese es un punto que debiéramos rever” dijo la Magdalena Marso, quien además tiene tres hijos en edad escolar tanto en Cipolletti como en Neuquén.

“Buscamos generar conciencia, esto no es gratis para la salud de los chicos, que han sido los grandes excluidos, que los gobiernos activen políticas para el 2020-2021, no se puede seguir de esta manera”, con clases presenciales con contenido “que no sea simplemente una vinculación, es importante que los docentes den el contenido porque los padres no estamos preparados para esto, no es sacarnos los chicos de encima como dicen, al contrario”.

En cuanto a la situación de los docentes, Marso aseguró que ella cree que la mayoría quieren volver a las clases, “el tema es que tiene que haber una propuesta de volver de manera segura y bajo protocolo”.

Para visibilizar el pedido este viernes 27 invitan a las escuelas, docentes, chicos y padres a realizar actividades recreativas bajo protocolo, desde las 17hs en la Plaza San Martín de Cipolletti y en la Plaza de las Banderas en Neuquén, actividades que se realizarán en toda el país, Padres Comahue, PadresOrg Patagonia y PadresOrg Federal.