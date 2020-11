Vive el día a día, encontró $100 mil y no dudó en devolverlos

Rodrigo Quesada tiene 30 años, no le sobra nada, vive el día a día y actuó como muchos tal vez, con menos necesidades, nunca lo harían, cierto es que lo que hizo es lo correcto, pero es importante destacar su comportamiento, devolvió $100.000.

Fue su empleador Rubén Di Salvo quien dio a conocer esta historia, el hombre dueño de un lavadero artesanal de Neuquén, orgulloso de este joven quiso destacarlo “para que sirva de ejemplo”.

No recordaba si fue el martes o miércoles, “yo estaba atendiendo gente, y viene este chico y me trae en la mano un montón de billetes de $1000, y me dice: Rubén, permiso, le voy a entregar esto, estaba debajo de una alfombra de un auto que termino de sacar para lavar”.

Una vez que el cliente se va del lugar, Rubén vuelve a hablar con Rodrigo para preguntarle si había contado la plata. El joven no lo había hecho, así como lo encontró lo entregó, Rubén lo contó y “eran exactamente $100.000. Se me empezaron a caer las lágrimas porque yo sé las necesidades de este pibe, vive el día a día” dijo emocionado también mientras lo relataba.

“En un momento en que estamos tan vapuleados con un montón de cosas, por la pandemia y que vemos como se roba como se mata, a mí me parece que el ejemplo es muy importante para destacar y saber que hay un montón de gente que también hace las cosas muy bien”.

Di Salvo explicó “que es bueno que la gente sepa que hay chicos buenos, estos ejemplos hay que darlos porque son los que pueden llegar a cambiar un montón de cosas en el país que vivimos” y agregó que “quería destacarlo para que sirva de ejemplo, para mis hijos, que lo vean mis hijos, que lo conocen y un montón de chicos que tienen mucho menos necesidades o un montón de cosas más resueltas y por ahí duda de hacer esto, cuando una persona con tantas necesidades te devuelve sin pensar esto”.

Finalmente sobre el dueño del auto que tenía en su interior esta suma de dinero, fue alertado, y para sorpresa no recordaba que lo tenía allí, y admitió que estaba a punto de venderlo. ¿Hubo recompensa? Sí, pero por supuesto la suma no trascendió, además le agradeció a Rodrigo, un ejemplo de lo que sí se debe hacer y joven al que Rubén quiso darle un merecido reconocimiento.