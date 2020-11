Peligro: por la pandemia, no van al médico, dice Salud

La secretaria de políticas Públicas del Ministerio de Salud, Mercedes Ibero se hizo conocida en Río Negro a partir de los informes diarios que mostraron cómo evolucionó la situación sanitaria en época de pandemia. Ahora advirtió que hay mucha gente que abandonó los controles de enfermedades crónicas hace 8 meses atrás, cuando empezó la pandemia.

"Les pido por favor que lo hagan, que se acerquen a los centros de salud del barrio. No se van a contagiar", explicó

La médica realizó una advertencia y planteó su preocupación por las personas que dejaron de realizar sus chequeos diarios durante los 8 meses de pandemia.

"No dejen de hacerse los controles médicos de rutina de las enfermedades crónicas. No tengamos después la pandemia en nuestra provincia de todos los pacientes que no consultaron por sus patologías de base. Que el diabético se controle la glucemia, el hipertenso la presión, que el cardíaco vaya al cardiólogo, que las mujeres no dejen de hacerse una mamografía, un PAP una colposcopía", agregó

"Escuché de muchas personas que no van a sus controles médicos por la pandemia. La pandemia no es una excusa para que nos dejemos de cuidar. Ya hoy nos pasa de muchas internaciones de pacientes que no se controlaron sus enfermedades. Tratemos de no agregar más fallecimientos por patologías que podemos prevenir", indicó

"Todos los hospitales tienen lugares donde atienden a los pacientes crónicos o con enfermedades que no son Covid-19. En general son los Centros de Salud, no es el hospital. Nadie se va a contagiar por ir. Les pido por favor que todos se hagan sus controles. Ya llevamos 8 meses de coronavirus, con lo cual hay gente que debería haberse controlado todos los meses. Les pido por favor que lo hagan. Eso puede ser mucho más grave que los fallecimientos por coronavirus y cosas que sí podemos controlar y prevenir", finalizó