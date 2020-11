Hay 700 escuelas sin mantener, dijo Guagliardo

Marcelo Guagliardo dijo este sábado que no está en contra -el sindicato ATEN que él conduce- en volver a clases presenciales en marzo, siempre que sea "una presencialidad segura". Pero advirtió que esto bien puede no ser posible por el mal estado de los alrededor de 700 edificios escolares, que "durante 8 meses no han tenido ningún tipo de mantenimiento".

"El diagnóstico sobre infraestructura que tenemos es malo. La provincia hace anuncios de inauguración de nuevos edificios. Pero los 700 edificios que estaban funcionando, no han tenido mantenimiento. Se cerraron el 20 de marzo y nunca se hizo nada. Los municipios no han recibido un solo centavo para hacer el mantenimiento", dijo el secretario general del gremio docente neuquino, en el programa "Neuquén País", que se emite por AM 550 y 24/7 canal de noticias.

Guagliardo reafirmó que "cualquier posibilidad de volver a la presencialidad" debe estar basada en "una situación sanitaria que no ponga en riesgo a estudiantes y a los trabajadores de la Educación. Ojalá que en marzo haya consenso sanitario para eso", sostuvo.

"Lo que tenemos que garantizar es que estén dadas las condiciones para trabajar, que hoy no lo están, destacó el dirigente gremial. Destacó en ese punto que el tema principal "es el de los edificios escolares. Hace 8 meses que están cerrados. No han tenido ningún tipo de mantenimiento", dijo.

En ese contexto, afirmó que "si las perspectivas son esas (volver en marzo), hay que empezar a trabajar ya mismo con la infraestructura" escolar.

"Será un proceso de transición que va a requerir una presencialidad compartida con la virtualidad. Esto hay que trabajarlo con anticipación, pero hasta ahora solo hemos visto anuncios. Estamos dispuestos a una presencialidad segura", enfatizó.