Storioni: "Las clases comenzarían en el mes de marzo"

"La conectividad no es la respuesta a todo" afirmó la titular de la cartera educativa provincial.

Cristina Storioni, ministra de Educación de la provincia de Neuquén pasó por los micrófonos del programa La Primera Mañana por AM 550 y por 24/7 Canal de Noticias, y tocó diferentes temas, teniendo en cuenta los avatares a los que se tuvo que acostumbrar el sector en plena crisis por Coronavirus.

En primer término la ministra dio su opinión sobre lo que sucede con un adolescente en el barrio San Lorenzo. Luego comentó un video enviado desde la localidad de Las Cortaderas, en el centro de la provincia en el que una directora cuenta como le está dando clases a sus estudiantes y como resuelven los desafíos en pandemia. "Desmitificar el debate y el abuso que hay, sobre que sólo se aprende con conectividad" dijo Storioni.

"La conectividad no es la respuesta a todo. Quiero destacar el trabajo en aquellos lugares por parte de los docentes, a los que hemos llegado con diferentes dispositivos. Hemos transitado la agenda de la urgencia priorizando el derecho a la alimentación y el derecho al conocimiento" dijo la ministra.

Además Storioni contó: "Nosotros en el sistema educativo tenemos a más del 90% de las escuelas con conectividad, pero hablamos del establecimiento, del edificio. Estamos trabajando para que eso se extienda a la comunidad".

El regreso a clases, en 2021:

"Esta semana tuvimos una asamblea del consejo educativo para llegar a los grandes acuerdos y pensar al sistema educativo, en esta instancia en la que no hay una respuesta farmacológica para atemperar la circulación del virus. Pensamos una estructura que será: presencial, no presencial y combinado. Cada una de las jurisdicciones planteará el regreso, con la premisa que el criterio rector es el cuidado de la salud. En el calendario que estamos pensando, las clases comenzarían en el mes de marzo de 2021, pero en esa estructura. Pero no podrían regresar, en este escenario, todos a la vez. Estos protocolos están circulando ya en diversos sectores" fueron las palabras de la ministra neuquina Storioni.

"Como ministra no impulsaré regresar a una escuela que no sea segura".