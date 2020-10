Vuelta a clases: Habrá un protocolo para el regreso "escalonado"

Mientras en la sociedad, y en la política, se debate el regreso o no a las aulas de manera presencial, tanto a nivel nacional como particular de cada jurisdicción, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, con un perfil cada vez más cercano a la vuelta, adelantó que la decisión la tomarán las jurisdicciones en base a un indicador objetivo de riesgo epidemiológico que se consensuó entre los ministros de la carteras educativas de las provincias.

En este sentido, trascendió que es probable que este jueves se apruebe y reglamente el protocolo para el regreso "escalonado" a clases presenciales. El mismo dividirá a la Argentina con 3 indicadores: "uno que establece poco riesgo, otro riesgo intermedio, y otro de riesgo alto, que tienen distintas variables. Una relacionada a los contagios en los últimos 14 días comparados a los 14 días anteriores; qué tipo de circulación hay, si es comunitaria o son casos importados; y el estado de respuesta del sistema sanitario" confirmó el mismo Trotta en declaraciones radiales.

Según se supo, en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof, dio luz verde para que 18 jurisdicciones que tienen "riesgo bajo" pongan en marcha el plan de regreso.

Además, se conoció que según los criterios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entraría dentro del rango de "riesgo intermedio". Por su parte, y sin informarlo a Nación, el Gobierno de CABA, inició este miércoles la "revinculación" de aquellos alumnos que quedaron desconectados de las clases virtuales en medio de la pandemia. Se convocó a alrededor de 100 chicos, durante dos días continuos, a un polideportivo ubicado en el barrio Parque Patricios. Además informaron que aquellos que no tengan computadoras, el jueves se llevarán una netbook a sus casas.

Con pupitres dispuestos al aire libre, dentro de las canchas y manteniendo el distanciamiento social de dos metros, los estudiantes llegaron alrededor de las 9 de la mañana para participar de charlas de revinculación. Fuentes del ministerio de Educación porteño explicaron que “se les da una charla sobre la importancia de la educación, de no dejar la escuela”, que está a cargo de “promotores sociales y personal del Ministerio”. A su vez, detallaron que “a los que pidieron computadoras, se les entrega una”.

¿Qué pasará en Neuquén?

La ministra de Educación neuquina, Cristina Storioni dijo que no hay una fecha definida para el regreso, y que se continúan analizando alternativas para la vuelta presencial a la escuela. La funcionaria ya había sentado una postura al confirmar que la provincia seguirá “trabajando en la modalidad no presencial", y que “no habrá ensayo y error" a pesar de que en algunas provincias argentinas se están concretando estas pruebas.

Storioni además había afirmado que en la ciudad de Neuquén “en este momento y con estas características no enviaría a mi hijo a la escuela”, reforzando tal vez los miedos de los padres que ya tienen decidido no enviar a sus hijos a clases, por lo menos hasta que no haya una vacuna.

Por su parte, en el Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias, y por AM550, Roxana Retamosa de la organización "Padres en Defensa de la Educación Neuquén", dijo que recibieron de parte de los padres "información de licencias largas de los docentes en los últimos tiempos" y que reportan "muy poco vínculo virtual con los alumnos", y que "los padres no están de acuerdo en líneas generales a un regreso a clases en la zona".