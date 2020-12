Aseguran que se garantizarán todas las inscripciones

Este año las tradicionales y largas filas para las inscripciones en las escuelas de Neuquén no serán noticia, pero sí las inscripciones virtuales que a más de un padre le trajo dolor de cabeza. Lo cierto es que el periodo de inscripciones se extenderá hasta el 17 de diciembre según las prioridades establecidas. Gonzalo Heffesse , Director Provincial de Planeamiento, Estadística y Evaluación en Consejo Provincial de Educación de Neuquénreconoció en Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias que “hubo dificultades” porque es algo nuevo para las familias que “están acostumbradas a lo presencial”.

Respecto a la documentación solicitada por el sistema “funciona como guía” y aclaró que la web "recibe documentación, pero no la rechaza”. Heffesse recomendó que “las familias se comuniquen con las escuelas una vez que hicieron el pedido” por la página.

Según Aten, 700 escuelas no están en condiciones

Sobre el porcentaje de inscriptos para el ciclo lectivo 2021 aseguró que estiman un 75% y que un 20% “no lo hará (por sistema) por no tener conectividad”. Asimismo, aclaró que existen otras alternativas, como el correo de cada institución donde ya se realizaron 2.300 inscripciones.

“Podemos identificar a quienes no hayan podido inscribirse y para ellos se habilitarán otros medios. Las escuelas no pueden abrir sin los chicos y no puede quedar ningún estudiante afuera”, aseguró.