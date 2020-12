"Trabajo en el campo y me discriminan por ser mujer" 

Susana Sandoval trabaja en el campo, en el norte neuquino, específicamente en El Cholar. Hizo denuncias ante la justicia por maltrato y discriminación por parte de sus vecinos, también crianceros.

Su padre, Galindo, criancero muy conocido en el pueblo, ha sido parte del desarrollo de distintitas comunidades, fruto del cuidado de su ganado y luego aportó en el desarrollo de una región tan postergada. Sin embargo, hace un tiempo enfermó y tuvo que "agarrar" la posta y ocupar ese lugar que su padre ya no lo podía continuar.

Sin embargo, aunque estemos en el 2020, con igualdad de derechos y trabajo, tanto para hombres como mujeres, Susana, tiene serios inconvenientes en continuar el legado.

"Los vecinos nos atacan, no podemos vivir tranquilos. Lastiman a los animales, es una lucha constante. Mi papá está luchando contra una enfermedad terminal y por eso no puede salir a trabajar como lo hizo toda la vida, por eso yo decidí hacer el trabajo de él", comenzó a relatar la mujer a La Primera Mañana en AM550.

"Cada vez que voy, empiezan a correr a los animales con sus vehículos, me quisieron atropellar a mí. Me persiguen todo el tiempo que encuentro ahí, en el campo, trabajando, La verdad que uno siente miedo, que por el hecho de ser mujer, no tiene la misma fuerza que tiene un hombre", agregó.

La familia Sandoval tiene un pequeño campo y alquilan una parcela de al lado para poder tener más lugar para sus animales: "Aprovechando que mi padre está enfermo, me atacan a mi, no quieren que una mujer se dedique a los animales, les molesta. Hay mucho machismo en el campo".

Susana ya radicó dos denuncias en la Comisaría 39 en El Cholar, la primera fue el 30 de octubre y la otra la radicó el 16 de noviembre y hasta el día de la fecha no ha tenido ningún tipo de respuestas: "Nadie se acercó a dialogar conmigo ni corroborar mi denuncia. Llame a la comisaría y me dijeron que ahora se encarga la fiscalía y que ellos ya no tienen nada que ver".

Susana vive con miedo, vive en un pueblo chico y teme por su vida. Teme que la sigan hostigando por trabajar en el campo, por trabajar con los animales, por ser mujer.