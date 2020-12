El día que los ojos del mundo posaron en Piedra del Águila

Sin dudas el 2020 será un año inolvidable para el mundo. Los libros de historia ya preparan su tinta para dejar plasmado en sus hojas sobre el virus que mantuvo en vilo al planeta y consigo sus "secuaces": el barbijo, el aislamiento y la cuarentena. Sin embargo este 14 de Diciembre, va a tener una participación en la historia, un capítulo aparte: "El día que el cielo neuquino se oscureció en pleno día".

Piedra del Águila, se convirtió en el lugar predilectos este lunes, no solo por visitantes locales, sino también extranjeros, nadie quiso quedar fuera del eclipse total de Sol que movilizó y conmovió a miles. A partir de las 13:08 esa localidad neuquina (ahora conocida internacionalmente) experimentó el fenómeno astronómico en su máximo esplendor.

El pasado domingo la ruta nacional 237 de a poco se iba "cargando" de vehículos que iban no sólo cargados en su interior con carpas, mochilas, sino también cargados de emoción y entusiasmo por lo que iban a vivir en menos de 24 horas. Familias enteras esperaban con ansias ser protagonistas de algo único, que se volverá a vivir en el año 2048.

"El día que el cielo neuquino se oscureció en pleno día". Foto: Ronaldo Schemidt

El cielo permaneció despejado a pesar de las ráfagas de hasta 85 kilómetros por hora, característico en Neuquén, no pudo con la euforia de la gente. Preparados con barbijos, agua y reposeras de a poco iban copando el predio de dos hectáreas que el municipio cedió para observar los casi tres minutos que se iba a “apagar" por completo la ciudad.

"Quiero que se apague el cielo así pido mis tres deseos", dijo Umma, una pequeña de cuatro años con una sonrisa de oreja a oreja y sus "lentes especiales" que se le resbalaba en su pequeño rostro. Junto a sus padres eligieron un "lugar especial", tal como me dijo ella; para contemplar cómo la luz del sol se apagaba por completo.

Aplausos, gritos, euforia, silbidos, se escuchaban mientras la mirada estaba arriba en el cielo. Algunos osados, optando por subir la ladera rocosa para tener "un lugar privilegiado". Otros llegaban corriendo sin sacar la vista de arriba y a la vez filmaban con sus celulares la oscuridad que reflejaba el cielo.

Cuándo "volvió la luz", y los rostros de los espectadores volvían a visibilizarse, la emoción y los "ojos húmedos" se podían observar; no solo en los más chicos, sino también en los más grandes: "Sin palabras, fue espectacular, lo único que me salió es abrazar muy fuerte a mis hijos. No pensé que me iba a movilizar tanto. Tal vez, por todo lo que vivimos y estamos viviendo este año por la pandemia, tenemos la emoción a flor de piel", sostuvo aún emocionado Mariano.

Los locales, además de disfrutar el Eclipse Total, aprovecharon luego de nueve meses de poca actividad turística a poder presentar y vender sus productos: "Lo poco o mucho que vendamos, nos ayuda. Además que se ocuparon todas las camas. Y ni hablar de que ahora Pierda es conocida en el mundo", dijo María, artesana de la región.

Cuando de a poco el cielo se oscurecía y las ráfagas de viento seguían sin aflojar, el frío invadía el cuerpo, y la sensación movilizadora se reflejó en los rostros, en la sorpresa. Fueron pocos minutos, pero se podría decir necesarios, una pausa en un año "oscuro".