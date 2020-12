¿Por qué permitimos escuelas con candado y cadena?

"El sistema educativo no le compete a únicamente al CPE o al Ejecutivo provincial o a los docentes. Nuestros hijos forman la parte esencial” .

Gerardo Minnaard forma parte de "Abran las escuelas", una agrupación Federal que presentó un recurso de amparo contra el Consejo Provincial de Educación y el Ejecutivo provincial para que garanticen el retorno de las clases presenciales en este caso en Villa La Angostura.

“Esta es la primera vez en el país que se declara la competencia de un juzgado y la admisibilidad y lo ha hecho el juez de primer instancia Jorge Videla en la jurisdicción de Villa La Angostura” explicó Minnaard quien además argumentó las razones de esta demanda.

“Ha sido lesionado el derecho a la salud de nuestros niños y adolescentes y el derecho a la educación, al no permitir la presencialidad en las aulas” remarcó el integrante de este movimiento federal quien también es padre y abogado. “Diversos estudios internacionales y nacionales de alto prestigios como la Asociación Nacional de Pediatría afirman que hay un gran porcentaje de niños afectados con distintas patologías por la no presencialidad, primero por el ASPO y luego por la DISPO”.

Pero además el recurso de amparo hace referencia a la falta de mantenimiento de los establecimientos educativos, y el daño de la infraestructura.

“El sistema educativo no le compete a únicamente al CPE o al Ejecutivo provincial o a los docentes. Nuestros hijos forman la parte esencial” dijo Minnaard e hizo referencia a dos situaciones puntuales, “como padre de esta organización federal, ayer en Salta organizamos la vuelta a la presencialidad, los niños salteños, están trabajando con el tabaco y en casas de familia, para tener esa vinculación social que da la escuela, ese plato de comida, esa merienda. Es muy triste y no lo podemos permitir, en ningún lugar del país. Y más grave aún es en la provincia de Chubut, donde hace tres años que no hay clases es mucho más grave”.

Al ser consultado sobre las afectaciones en niños y adolescentes, fue contundente, angustia, afectación psicológica y hasta menarca precoz, fueron las consultas más repetidas en los consultorios pediátricas. Y aquellos que recibían educación especial “se han contrastado con una realidad que les es muy difícil de comprender, y hay niños debajo de la cama con pánico. Se ha lesionado es la salud y en eso nos fundamentamos” dijo Gerardo Minnaard y cuestionó por no solo los padres, sino la sociedad permite “que las escuelas tengan un candado y una cadena”.