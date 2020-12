Sin agua, protestan cortando acceso al basural

Loa habitantes del barrio contiguo al basural de Cipolletti no solo tienen que convivir con la humareda de los incendios que no se controlan, también están padeciendo la falta de agua, un problema que no es nuevo, pero que en campaña el intendente Claudio Di Tella les prometió una solución. Este viernes cansados de no ser escuchados cortaron el acceso principal al basural.

"Es raro que un día tengamos presión de agua como para cargar los tanques, además se corta y no tenemos agua constante" dijo una de las vecinas a este medio, si bien desde la municipio se envían camiones para abastecer no alcanza para todos los habitantes del barrio.

"Hasta que no se acerque Di Tella y Celiz no nos vamos a ir. Al intendente le reclamamos porque él en campaña nos prometió solucionar el tema del agua y lo que hacen son trabajos momentáneos". "Hay un caño roto (video) que siempre arreglan provisoriamente y el agua que estamos reclamando va a parar al desagüe".