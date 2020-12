El basural de Cipolletti es un infierno tóxico

Siguen las explosiones, el fuego y el humo tóxico en el basural a cielo abierto de Cipolletti, desde hace 8 días, los vecinos de Santa Elena, el barrio que se encuentra a escasos metros del vertedero son víctimas de respirar un aire totalmente contaminado.

Desde aquel incendio en 2017 en el que los habitantes del lugar perdieron todo, “nos empezamos a juntar con toda la gente del gobierno de Tortoriello, muchos funcionarios”, contó una de las vecinas a este medio. Ahora la situación es otra y no están siendo escuchados, “Hace una semana estamos con el fuego prendido” dijo angustiada la mujer, “y nadie nos dio bolilla, la verdad que me indigna y me da muchísimo miedo”.

Actualmente la poca acción denota cierto abandono, si bien los bomberos tratan de contener el fuego, y hay personal del Área de Servicios Públicos las llamas siguen consumiendo todo tipo de basura, ya que en la ciudad no hay separación de residuos, como sí lo hace por ejemplo Neuquén.

Cada ciudadano puede ingresar al basural y tirar lo que quiera sin control alguno, basta con ir hasta el lugar, allí se pasan dos garitas municipales que apenas consultan “¿traes basura?”, después indican dónde depositarla y esta es una de las razones que impiden determinar qué o quién causó este incendio.