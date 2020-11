Cipolletti parece condenado al humo tóxico de su basural

Las llamas en el basural de Cipolletti se veían desde unos 600 metros en pleno día, el fuego empezó el martes 24, es difícil determinar cómo pero se descontroló en medio del temporal de viento y para el viernes ya sin llamas, se seguía respirando un humo extremadamente tóxico. Hoy lunes, a casi una semana del inicio del fuego, en distintos sectores de la ciudad se siente el humo, y es que el basural sigue encendido.

Así se veía el fuego el domingo a la noche desde unos 600 metros.

Durante la gestión pasada, el ex intendente Anibal Tortoriello había asegurado que el basural “estaba saneado y controlado”, “eran 14 hectáreas humeantes donde prácticamente no se podía ni ingresar ni descargar la basura”, además afirmó en ese momento, julio de 2016, que luego de los trabajos realizados que implicaron la contratación de máquinas del ejército, durante dos años para sellar el área con tierra y calcáreo, finalmente se había logrado controlar las quemas.

Si bien en el basural a cielo abierto hay recicladores, la basura en esta ciudad no tiene un proceso de separación, va todo directamente al basural donde cualquier vecino, tras atravesar dos garitas que no realizan ningún tipo de control, puede descargar todo lo que quiera. Lo que había sido tapado en aquel momento duró poco, apenas seis meses después las montañas de basura otra vez pasaron a formar parte del paisaje, incluso el largo camino para llegar hasta allí son un anexo para quienes no llegan hasta arriba.

La basura humeante sigue, las quemas siguen, de manera intencional o no, continúan invadiendo el aire que respiran los vecinos de Santa Elena, son ellos los que están a solo unos metros: “Cada vez que se prende es impresionante como agarra todo eso” dijo una vecina, que además relató que entre los vecinos se ponen de acuerdo para llamar todos juntos al 109 y que les “den un poco de bolilla” para que vayan los bomberos.

“El humo es re tóxico, es toda basura de todo tipo, no está clasificada, el jueves tuvimos que cerrar todo, porque era impresionante el humo y el olor. A veces atienden más rápido para apagar el fuego cuando el viento está hacia la ciudad, porque ahí se quejan los vecinos de la ciudad porque hay humo”.

El humo siempre los termina afectando los vecinos de Santa Elena, pero “como somos pocos, porque esto es zona de chacras, por lo general se toman su tiempo para apagarlo”, es por eso que se mantienen alertas, y dejan las bombas para extraer agua del canal de riego listas por las dudas que el fuego alcance sus hogares.

Desde el municipio aseguran que se está trabajando “e investigando la posible causa de ese foco de incendio”. Si bien los vecinos del lugar aseguran que el todo comenzó el martes, la Secretaria de Servicios Públicos, Patricia Fernández afirmó que “durante la jornada de viento en el basural tuvimos un foco de incendio bastante importante, lo controlamos, ya que se trabajó durante toda la jornada del 25 y 26 de noviembre, y el viernes 27, nuevamente se produjo otro foco de incendio, por lo que estamos investigando cuál fue la razón, ya que había quedado todo controlado”.