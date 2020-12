Descreen de la realización del tren a Vaca Muerta

El Secretario General de Camioneros Río Negro, no cree en la realización del tren a Vaca Muerta.. Foto: Gentileza

En la semana se reactivó -al menos en anuncios- el proyecto del tren a Vaca Muerta, con una inversión china de 780 millones de dólares, que generaría una importante cantidad de mano de obra para reacondicionar las actuales vías entre Cipolletti y Bahía Blanca en un primer momento y otra para unir la punta de rieles actual con Añelo, corazón del fraking. Sin embargo no todas son miradas alentadoras sobre el proyecto, es que algunos actores actuales en el negocio del transporte de insumos y materiales descreen de la concreción de la obra, uno de ellos es el Secretario General de Sindicato de Camioneros de Río Negro, Rubén Belich.

El sindicalista, en diálogo con Mejor Informado aclaró que no está en contra del tren, sin embargo descree de la concreción. "Van a pasar 50 años y no vamos a ver el tren", confió. La consulta a Belich no es antojadiza, es que actualmente todo llega a la zona de Añelo a través de camiones. El ferrocarril es utilizado para transportar insumos y materiales, pero llega hasta la playa de maniobras de Ferrosur en Stefenelli y desde allí sale en camiones hasta Vaca Muerta.

"Se habla que actualmente hay unos 200 camiones que llegan con materiales a Añelo, pero no es cierto. En un cálculo rápido podemos decir que la cifra ronda la mitad. A nosotros nos significan unos 135 o 140 choferes, si tenemos en cuenta los relevos. Si se hace el tren, vamos a seguir teniendo trabajo, porque al tren hay que cargarlo y descargarlo", aseguró Belich.

El dirigente allense comentó que "con el proyecto de Potasio dijeron lo mismo, se empezaron a hacer los durmientes en Regina y quedó todo en la nada. Ahí están los durmientes tirados y nunca pasó nada", al tiempo que se preguntó "¿cuánto tiempo puede pasar para que hagan una vía?".

Belich fue elegido por el presidente Alberto Fernández y el Secretario General de Camioneros nacional, Hugo Moyano, para participar de una videoconferencia por el día del Camionero, el pasado martes. Unos días antes del anuncio de la inversión china que superaría los mil millones de dólares para unir el puerto de Bahía Blanca con Añelo. El rionegrino negó que se haya hablado algo del tema y cuál será la postura ante la posibilidad de perder una fuente de trabajo. Además, remarcó que "no nos preocupa, como dirigente sindical, que se haga realidad esta inversión significaría más trabajo para todos, en una actividad que este año estuvo parada".

Además del nuevo tramo hasta Añelo, el senador Martín Doñate (FdT) le planteó al ministro de Transporte Mario Meoni la posibilidad de agregarle al proyecto original el ramal Choele Choel-San Antonio. Belich mantuvo su descreimiento y lo calificó de "casi imposible".

Aunque no se explayó al respecto, además de la importante inversión que significaría realizar 200 kilómetros de vías para llegar al Puerto del Este, en la actualidad su actividad está condicionada por el calado de los buques, sólo pueden ingresar los bodegueros, que cargan pallets y no pueden amarrar los grandes buques interoceánicos que transportan contenedores refrigerados.

Otro dato que no es menor, es el permiso de los municipios para que el tren tenga una actividad más frecuente. El camionero entiende que "sería una trastorno importante para las ciudades, en qué horario pasarían los trenes a Vaca Muerta", se preguntó y señaló que "se necesitaría una inversión muy grande en seguridad, colocación de barreras y operarios".

Durante la visita de Meoni a Neuquén, se anunció que la empresa PowerChina está interesada en construir el tren de Vaca Muerta, con una inversión de 780 millones de dólares para el transporte logístico y de hidrocarburos desde Añelo hasta Bahía Blanca. El ramal se presentó como una solución a las grandes necesidades logísticas para la Cuenca Neuquina para el desarrollo de la roca shale.